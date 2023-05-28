Охотник за молодыми талантами.

Фабиу Карвалью очень ценится «Ливерпулем» и лично Юргеном Клоппом, но пока молодому игроку нет места в основе. Клуб планирует давать ему больше игровой практики, в том числе через аренду. Однако недавно стало известно, что один из европейских клубов, игравших в Лиге чемпионов, пытался оформить трансфер португальца.

По вышеописанным причинам «красные» отклонили такой вариант. До сегодня не было известно о том, кто же пытался увести из «Ливерпуля» игрока. Журналист Пол Джойс раскрыл тайну: предложение поступало от «РБ Лейпцига».

Руководство поступило жестко и не согласилось ни на одно из предложений. Сейчас в «Ливерпуле» выбирают клуб АПЛ, в котором Карвалью мог бы год провести в аренде с регулярной игрой в основе.