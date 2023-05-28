LFC 2020
Блог

Один из клубов Европы хотел выкупить у «Ливерпуля» Фабиу Карвалью . Стало известно, кто это был

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ливерпуль Ливерпуль
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Фабиу Карвалью Фабиу Карвалью
бундеслига Германия бундеслига Германия
Футбол Футбол

Охотник за молодыми талантами.

Фабиу Карвалью очень ценится «Ливерпулем» и лично Юргеном Клоппом, но пока молодому игроку нет места в основе. Клуб планирует давать ему больше игровой практики, в том числе через аренду. Однако недавно стало известно, что один из европейских клубов, игравших в Лиге чемпионов, пытался оформить трансфер португальца.

По вышеописанным причинам «красные» отклонили такой вариант. До сегодня не было известно о том, кто же пытался увести из «Ливерпуля» игрока. Журналист Пол Джойс раскрыл тайну: предложение поступало от «РБ Лейпцига».

Руководство поступило жестко и не согласилось ни на одно из предложений. Сейчас в «Ливерпуле» выбирают клуб АПЛ, в котором Карвалью мог бы год провести в аренде с регулярной игрой в основе.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий