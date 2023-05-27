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«Наши сердца наполнены любовью»: жена Фирмино трогательно обратилась к «Ливерпулю» и фанатам клуба

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Бобби Фирмино покидает «Ливерпуль».

Бразилец успел попрощаться с «Энфилдом», «красные» устроили вечеринку в честь уходящих игроков, а в Ливерпуле появился мурал, посвященный Роберто.

Фирмино успел стать легендой клуба, его семья привязалась к городу и команде не меньше, чем сам футболист. Ларисса Перейра, жена Бобби, трогательно обратилась к «Ливерпулю» и его фанатам:

«Мы достигли конца. Мы уходим с сердцем полным любви. Это делает прощание еще более болезненным, это заставило нас скучать по всему, еще до того, как мы попрощались. Но эта любовь также побуждала нас делать все снова и снова, не сворачивать с пути, отдавать себя целиком, по-настоящему любить.

Ливерпуль научил меня тому, что любовь того стоит. Спасибо вам, фанаты, спасибо «Ливерпулю», спасибо каждому человеку, который был частью этой истории. Мы никогда этого не забудем».

В двух последних матчах за «красных» Бобби сумел забить. Всего за «Ливерпуль» Фирмино провел 362 игры, в которых бразилец забил 111 голов и отдал 79 ассистов.

Легенда.

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