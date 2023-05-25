Летом Фирмино и три других игрока уйдут из «Ливерпуля». Болельщики уже попрощались с легендами, а футболисты «красных» успели закатить вечеринку в честь уходящих из клуба партнеров.

Но оказалось, что подопечные Клоппа не ожидали, что Фирмино расстанется с «Ливерпулем» в конце сезоне. Об этом журналистам рассказал Фабиньо:

«В этом сезоне мы постоянно спрашивали его: «Бобби, когда ты подпишешь новый контракт?» Мы ему говорили: «Давай, мы хотим, чтобы ты продлил контракт, ты должен остаться здесь с нами». Мы действительно не ожидали, что он уйдет. Бобби 31 год, ему еще многое предстоит сделать, он молод и все еще может показывать свою лучшую игру. Так что да, мы на самом деле не ожидали, что он примет такое решение, но он чувствует, что должен уйти».

Фабиньо также рассказал о теплом отношении одноклубников к Бобби:

«Его все любят! Мы, игроки, любим его за то, что он славный парень. Знаете, он не хочет никаких почестей, его это не волнует. Он просто хочет помогать команде. Это всегда было в его характере. Думаю, именно за это мы его и любим, потому что знаем его качества. Он ведь способен с легкостью стать лучшим игроком в любой команде, но ему это ни к чему. Он просто выступает за команду, играет рядом со своими одноклубниками. Вот почему мы его любим».

Видимо, подопечные Клоппа будут скучать по Бобби так же сильно, как и фанаты клуба.

Где бы бразилец не оказался в будущем, он навсегда останется легендой «Ливерпуля».