Ему не позавидуешь.

В конце этого сезона Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» после восьми прекрасных сезонов, полных побед и трофеев.

За эти годы Бобби стал полноценной легендой не только клуба, но и города. По крайней мере, его красной половины. Чтобы отметить все достижения нападающего и сохранить память о нем, недалеко от «Энфилда», на стене дома на Рокфилд-роуд художники написали портрет Бобби.

Со дня открытия мурала сотни людей приходили на Рокфилд-роуд, чтобы полюбоваться на новую достопримечательность. Однако в этом городе точно есть один человек, которому творчество художников пришлось не по душе.

Внимательные фанаты заметили, что в этом доме явно живет фанат главных соперников «Ливерпуля» и еще одного мерсисайдского клуба «Эвертона». На одно из окон изнутри наклеен стикер с девизом «ирисок» «Nil Satis Nisi Optimum», что означает «только лучшее достаточно хорошо», и эмблемой команды.

Не самое приятное соседство, что уж тут скажешь. Чтобы не расстраиваться, придется либо переехать, либо переметнуться на красную сторону 😅