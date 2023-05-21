Вот как надо прощаться с игроками: «Ливерпуль» красиво проводил Фирмино, исполнив посвященную Бобби песню Si Senor❤️❤️❤️
Бразилец заслужил такое отношение своей игрой.
В минувший уикенд «Ливерпуль» вырвал ничью в матче с «Астон Виллой» 1:1 в 37-м туре АПЛ, на 90-й минуте счет сравнял нападающий «красных» Роберто Фирмино, который покинет клуб по окончании сезона.
Если бы «Ливерпуль» проиграл, то потерял бы шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.
А после матча Фирмино пригласил игроков и персонал клуба на прощальную вечеринку, которая закончилась командным исполнением Si Senor, посвященной лично бразильцу.
А вот оригинал.
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