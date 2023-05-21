Бразилец заслужил такое отношение своей игрой.

В минувший уикенд «Ливерпуль» вырвал ничью в матче с «Астон Виллой» 1:1 в 37-м туре АПЛ, на 90-й минуте счет сравнял нападающий «красных» Роберто Фирмино, который покинет клуб по окончании сезона.

Если бы «Ливерпуль» проиграл, то потерял бы шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

А после матча Фирмино пригласил игроков и персонал клуба на прощальную вечеринку, которая закончилась командным исполнением Si Senor, посвященной лично бразильцу.

А вот оригинал.