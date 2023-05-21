LFC 2020
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Вот как надо прощаться с игроками: «Ливерпуль» красиво проводил Фирмино, исполнив посвященную Бобби песню Si Senor❤️❤️❤️

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Бразилец заслужил такое отношение своей игрой.

В минувший уикенд «Ливерпуль» вырвал ничью в матче с «Астон Виллой» 1:1 в 37-м туре АПЛ, на 90-й минуте счет сравнял нападающий «красных» Роберто Фирмино, который покинет клуб по окончании сезона.

Если бы «Ливерпуль» проиграл, то потерял бы шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

А после матча Фирмино пригласил игроков и персонал клуба на прощальную вечеринку, которая закончилась командным исполнением Si Senor, посвященной лично бразильцу.

А вот оригинал.

4 комментария

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MarmyshLFC
То, что не купишь за деньги ❤️
+11
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Сергей Царан
Как же будет не хватать этого волшебника, но всё хорошее когда-то заканчивается! Удачи в новом клубе и новых классных голов Бобби! Si sinor!!!
+9
0
+9
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doodler
Бобби конечно постарел и уже не тянет нагрузку, но таки бразильская футбольная магия все еще с ним... А замены у ливера нет и на горизонте. Уходит часть Великого Ливерпуля! Единственные, кто мог сражать с монстром Сити на равных.
+5
0
+5
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glavredaktor
Ответ doodler
Бобби конечно постарел и уже не тянет нагрузку, но таки бразильская футбольная магия все еще с ним... А замены у ливера нет и на горизонте. Уходит часть Великого Ливерпуля! Единственные, кто мог сражать с монстром Сити на равных.
Эта замена уже играет почти в каждом матче и желает это вполне успешно.
+2
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