«Юве» оштрафует Камбьязо за красную в матче с «Пармой», заявил Тудор: «Андреа поступил глупо»
«Ювентус» оштрафует Андреа Камбьязо за красную карточку в матче с «Пармой».
В 1-м туре Серии А туринцы одержали победу со счетом 1:0. На 83-й минуте матча «Ювентус» остался в меньшинстве после удаления Камбьязо, ударившего по щеке Матиаса Левика после борьбы в воздухе.
«Он поступил глупо и будет оштрафован. Тем не менее, он постоянно развивается психологически. У него огромный потенциал, и я вижу, что он очень сосредоточен и хочет совершенствоваться в обороне. Он важен для нас», – сказал главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор.
После красной карточки в матче с «Пармой» Камбьязо не сыграет с «Дженоа» в следующем туре Серии А и может пропустить матч с «Интером» в 3-м туре.
