О ван Дейке тоже не забыл 😏

Алекс Окслейд-Чемберлен покинет «Ливерпуль» этим летом после 6 сезонов в клубе. Пока неизвестно, где он продолжит свою карьеру, но полузащитник уверен, что останется в Премьер-лиге.

После прощания на «Энфилде» футболист поблагодарил фанатов и рассказал о своих планах на будущее.

«Это лучшие болельщики, перед которыми я когда-либо играл и которых я когда-либо видел. Поддержка, которую они оказывают дома и на выезде — независимо от ситуации — просто потрясающая. Мне повезло быть здесь в то время, когда мы действительно достигали успеха, и поэтому мы видели их такими взволнованными. Это уровень поддержки, которого я не видел раньше, и я не уверен, что увижу снова. Для меня было огромной честью играть за них, и мне определенно будет этого не хватать.

Я не знаю, что будет дальше. Это будет напряженное лето, сначала я буду гоняться за ним [своим сыном], а затем посмотрим, что будет дальше. Но да, я уверен, что, вероятно, вернусь сюда [на «Энфилд»] в какой-то момент и окажусь в гостевой раздевалке. Я буду играть против этих фанатов — я делал это раньше. Я постараюсь сделать все возможное, и если мне удастся забить гол или что-то в этом роде, я не буду праздновать, я обещаю вам это, потому что я очень уважаю все, через что я здесь прошел.

Но я сказал Вирджилу, что, возможно, впервые в жизни смогу обыграть его на дриблинге!»

Окс безусловно был важной частью «Ливерпуля», но он покидает клуб, оставляя противоречивое наследие. Когда был на пике своей формы, то его можно было назвать одним из лучших полузащитников в мире, но частые травмы привели к тому, что к концу своего пребывания на «Энфилде», ему приходилось довольствоваться второстепенной ролью в команде.