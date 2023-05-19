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📸 Фанаты «Ливерпуля» считают, что игрока «Астон Виллы» нужно было удалить в первом тайме. Он влетел в грудь Гакпо шипами

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Тайрон Мингз Тайрон Мингз
Футбол Футбол

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Астон Виллой» в 37-м туре Премьер-лиги. От поражения «красных» на 90-й минуте спас Фирмино.

Гакпо в матче с «Виллой» не везло особенно. На 55-й минуте арбитр отменил его гол из-за офсайда, а еще в первом тайме Коди досталось от Мингза. Тайрон, как Леонид из фильма «300 спартанцев», ногой попал в грудь голландцу.

Арбитр посмотрел повтор эпизода и решил, что нарушение Мингза тянет лишь на желтую карточку.

После спартанского удара Тайрона на торсе Гакпо остались заметные следы.

Фанаты «Ливерпуля» считают, что арбитр был обязан удалить Мингза за фол на Коди. Болельщики делятся мнением в соцсетях:

💭 «Даже в дворовом футболе это красная!»

💭 «Это прямая красная. Мингз играет, как уличный боец».

💭 «Очевидно, это красная. Но правила нарушали на игроке «Ливерпуля», поэтому, конечно, это всего лишь желтая».

💭 «Иногда мне кажется, что сопернику «Ливерпуля» покажут красную карточку только в том случае, если он отправит нашего футболиста прямиком в больницу».

💭 «Это худшее судейство, которое мы видели в Премьер-лиге в этом сезоне. Мингз влетел в грудь Гакпо шипами и не был удален. Я уже не говорю о фоле на Хендерсоне, когда его сбили в штрафной, и о фейковом офсайде в эпизоде с голом Гакпо. Я начал сомневаться в объективном отношении арбитров к «Ливерпулю». Что сказать, слава богу, в нашей команде есть Фирмино. Он заслуживал лучшего прощания, чем вот это».

А как вы смотрите на столкновение Мингза и Гакпо? Правильное ли решение принял арбитр?

11 комментариев

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vladimir.kostrichko
Один невроз...
Хочется плюнуть и больше не смотреть АПЛ....
Ливерпуль просто топят....Нагло топят.
+11
-2
+9
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Live_Kost
Конечно это удаление. Ладно если бы он в мяч сыграл, а потом в Гакпо. А тут прямо в игрока
+3
0
+3
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vladimir.kostrichko
Ответ Николай Дягель
Я за ливерпуль , но на красную там не тянуло , давайте за игру честную а не какие то там поблажки для нас. Надо играть а не ждать подачек .
Ну как не тянет..Посмотри на тело Гакпо....
Обязательно кость надо было сломать,чтобы удалили бы футболиста АВ.
+4
-1
+3
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Николай Дягель
Ответ vladimir.kostrichko
Один невроз... Хочется плюнуть и больше не смотреть АПЛ.... Ливерпуль просто топят....Нагло топят.
Я за ливерпуль , но на красную там не тянуло , давайте за игру честную а не какие то там поблажки для нас. Надо играть а не ждать подачек .
+4
-2
+2
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Lavinka
Каземиро бы за такое на 6 матчей дискву дали .
+1
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+1
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Lavinka
This is Sparta !!!!!
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Ненавидящий2.0
Эксперты помалкивают что-то. Ну конечно, Мингз же это не Жота
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Николай Дягель
Ответ vladimir.kostrichko
Ну как не тянет..Посмотри на тело Гакпо.... Обязательно кость надо было сломать,чтобы удалили бы футболиста АВ.
Я не буду спорить , у каждого свое мнение , фол был но на красную он не тянул .
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Alon Raven
Ответ vladimir.kostrichko
Ну как не тянет..Посмотри на тело Гакпо.... Обязательно кость надо было сломать,чтобы удалили бы футболиста АВ.
Ты смотри не на фото, а весь повтор. Они оба прыгнули почти в одно время. Более того голландец прыгнул чуть позже - то есть сам полетел на Тайрона. То есть сам виноват в том числе. Каждый футболист прекрасно знает, что его ожидает, когда он прыгнет. Так что не надо ныть. Они оба не успели среагировать, оба виноваты. Просто пострадал только один. И всего лишь царапины. Ни перелома, ни глубокой раны. Даже один шов не наложили - просто царапина. Да, больно. Да, много крови. Но и всё. Травма не серьёзная, не в ногу. Вот если бы в ногу сыграли, тогда ещё можно что-то говорить. Но царапины на рёбрах не мешают бегать. Да даже в ногу когда так попадают всё равно НИКОГДА не дают красную потому что это игровой момент. Не согласен? Пруфы в студию. Пруфы того, как за как за царапины без серьёзных травм давали красную сразу, при условии что пострадавший не владел мячом.
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NickG
Ответ Alon Raven
Ты смотри не на фото, а весь повтор. Они оба прыгнули почти в одно время. Более того голландец прыгнул чуть позже - то есть сам полетел на Тайрона. То есть сам виноват в том числе. Каждый футболист прекрасно знает, что его ожидает, когда он прыгнет. Так что не надо ныть. Они оба не успели среагировать, оба виноваты. Просто пострадал только один. И всего лишь царапины. Ни перелома, ни глубокой раны. Даже один шов не наложили - просто царапина. Да, больно. Да, много крови. Но и всё. Травма не серьёзная, не в ногу. Вот если бы в ногу сыграли, тогда ещё можно что-то говорить. Но царапины на рёбрах не мешают бегать. Да даже в ногу когда так попадают всё равно НИКОГДА не дают красную потому что это игровой момент. Не согласен? Пруфы в студию. Пруфы того, как за как за царапины без серьёзных травм давали красную сразу, при условии что пострадавший не владел мячом.
надо было получить перелом, скорую на поле, чтобы красная была?
тут судейское решение между степенью "безрассудность" и "использование чрезмерной силы". жёлтая и красная, соответственно. я вот только не понимаю, почему при отмене гола его позвали смотреть видео, а в этом моменте нет?
у меня ответа нет- решить можно было как туда, так и сюда. и в таких моментах нет чётких мотивировок, обоснований. это больше всего расстраивает....
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Alon Raven
Ты смотри не на фото, а весь повтор. Они оба прыгнули почти в одно время. Более того голландец прыгнул чуть позже - то есть сам полетел на Тайрона. То есть сам виноват в том числе. Каждый футболист прекрасно знает, что его ожидает, когда он прыгнет. Так что не надо ныть. Они оба не успели среагировать, оба виноваты. Просто пострадал только один. И всего лишь царапины. Ни перелома, ни глубокой раны. Даже один шов не наложили - просто царапина. Да, больно. Да, много крови. Но и всё. Травма не серьёзная, не в ногу. Вот если бы в ногу сыграли, тогда ещё можно что-то говорить. Но царапины на рёбрах не мешают бегать. Да даже в ногу когда так попадают всё равно НИКОГДА не дают красную потому что это игровой момент. Не согласен? Пруфы в студию. Пруфы того, как за как за царапины без серьёзных травм давали красную сразу, при условии что пострадавший не владел мячом.
редкую ерунду, конечно, написал... единственная причина, по которой не дали прямой красной, это то, что тупому Мингзу ПОВЕЗЛО сначала попасть в мяч, вот и все. когда уже это идиотское правило изменят??? сначала пустоголовый Пикфорд, теперь Мингз, а сколько еще между ними было?
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