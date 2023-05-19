11 комментариев

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Астон Виллой» в 37-м туре Премьер-лиги. От поражения «красных» на 90-й минуте спас Фирмино.

Гакпо в матче с «Виллой» не везло особенно. На 55-й минуте арбитр отменил его гол из-за офсайда, а еще в первом тайме Коди досталось от Мингза. Тайрон, как Леонид из фильма «300 спартанцев», ногой попал в грудь голландцу.

Арбитр посмотрел повтор эпизода и решил, что нарушение Мингза тянет лишь на желтую карточку.

После спартанского удара Тайрона на торсе Гакпо остались заметные следы.

Фанаты «Ливерпуля» считают, что арбитр был обязан удалить Мингза за фол на Коди. Болельщики делятся мнением в соцсетях:

💭 «Даже в дворовом футболе это красная!»

💭 «Это прямая красная. Мингз играет, как уличный боец».

💭 «Очевидно, это красная. Но правила нарушали на игроке «Ливерпуля», поэтому, конечно, это всего лишь желтая».

💭 «Иногда мне кажется, что сопернику «Ливерпуля» покажут красную карточку только в том случае, если он отправит нашего футболиста прямиком в больницу».

💭 «Это худшее судейство, которое мы видели в Премьер-лиге в этом сезоне. Мингз влетел в грудь Гакпо шипами и не был удален. Я уже не говорю о фоле на Хендерсоне, когда его сбили в штрафной, и о фейковом офсайде в эпизоде с голом Гакпо. Я начал сомневаться в объективном отношении арбитров к «Ливерпулю». Что сказать, слава богу, в нашей команде есть Фирмино. Он заслуживал лучшего прощания, чем вот это».

А как вы смотрите на столкновение Мингза и Гакпо? Правильное ли решение принял арбитр?