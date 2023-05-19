11 комментариев

📸 Фанаты «Ливерпуля» считают, что игрока «Астон Виллы» нужно было удалить в первом тайме. Он влетел в грудь Гакпо шипами
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Астон Виллой» в 37-м туре Премьер-лиги. От поражения «красных» на 90-й минуте спас Фирмино.
Гакпо в матче с «Виллой» не везло особенно. На 55-й минуте арбитр отменил его гол из-за офсайда, а еще в первом тайме Коди досталось от Мингза. Тайрон, как Леонид из фильма «300 спартанцев», ногой попал в грудь голландцу.
Арбитр посмотрел повтор эпизода и решил, что нарушение Мингза тянет лишь на желтую карточку.
После спартанского удара Тайрона на торсе Гакпо остались заметные следы.
Фанаты «Ливерпуля» считают, что арбитр был обязан удалить Мингза за фол на Коди. Болельщики делятся мнением в соцсетях:
💭 «Даже в дворовом футболе это красная!»
💭 «Это прямая красная. Мингз играет, как уличный боец».
💭 «Очевидно, это красная. Но правила нарушали на игроке «Ливерпуля», поэтому, конечно, это всего лишь желтая».
💭 «Иногда мне кажется, что сопернику «Ливерпуля» покажут красную карточку только в том случае, если он отправит нашего футболиста прямиком в больницу».
💭 «Это худшее судейство, которое мы видели в Премьер-лиге в этом сезоне. Мингз влетел в грудь Гакпо шипами и не был удален. Я уже не говорю о фоле на Хендерсоне, когда его сбили в штрафной, и о фейковом офсайде в эпизоде с голом Гакпо. Я начал сомневаться в объективном отношении арбитров к «Ливерпулю». Что сказать, слава богу, в нашей команде есть Фирмино. Он заслуживал лучшего прощания, чем вот это».
А как вы смотрите на столкновение Мингза и Гакпо? Правильное ли решение принял арбитр?
Хочется плюнуть и больше не смотреть АПЛ....
Ливерпуль просто топят....Нагло топят.
Обязательно кость надо было сломать,чтобы удалили бы футболиста АВ.
тут судейское решение между степенью "безрассудность" и "использование чрезмерной силы". жёлтая и красная, соответственно. я вот только не понимаю, почему при отмене гола его позвали смотреть видео, а в этом моменте нет?
у меня ответа нет- решить можно было как туда, так и сюда. и в таких моментах нет чётких мотивировок, обоснований. это больше всего расстраивает....