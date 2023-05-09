Жена бывшего нападающего «Ливерпуля» и сборной Англии Питера Крауча Эбби Клэнси хотела оживить сексуальную жизнь пары, нарядив своего мужа в костюм викинга.

42-летний Питер Крауч и 37-летняя Клэнси женаты уже 11 лет и воспитывают четверых детей. Эбби рассказала в подкасте Therapy Crouch, что ее раздражает, что муж не ревнует ее.

«Ты самый неревнивый человек на свете – меня это злит».

«Да нет, я ревнивый», - пытался возражать Крауч.

Однако Клэнси это не убедило, она считает, что единственный раз, когда бывший игрок «Ливерпуля» действительно ревновал был во время просмотра сериала «Викинги»:

«Я бы хотела, чтобы ты ревновал. Единственный раз, когда ты ревновал был, когда я смотрела сериал про викингов - они нереальные. «Викинги» — это вещь, там даже девчонки очень горячие».

В ответ Крауч в шутку сравнил то, как он будет выглядеть в костюме викинга, с персонажем английского ситкома «Дуракам везёт»:

«Ты начала меня уговаривать нарядиться викингом. Ты видела «Дуракам везет», когда персонаж Родни нарядился гладиатором? Вот так бы и я выглядел в спальне».

Бывший игрок сборной Англии и его жена обсуждают свои отношения в подкасте, вызывая смех у слушателей своими комичными историями о личной жизни.