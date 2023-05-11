Перед уходом Фирмино может стать рекордсменом по одному показателю среди всех игроков, когда-либо работавших с Клоппом
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Этим летом Роберто Фирмино намерен покинуть «Ливерпуль» в качестве свободного агента. Однако до того, как это произойдет, бразилец может побить впечатляющий рекорд эпохи Юргена Клоппа, установленный в 2015 году.
Поскольку до конца сезона осталось всего три матча, Фирмино сможет стать первым среди всех футболистов по количеству минут, сыгранных под руководством Клоппа. Сейчас форвард занимает третье место в списке.
Бразилец сыграл 25 020 минут, будучи подопечным немецкого тренера, и пока он уступает Невену Суботичу (25 107), и Роману Вайденфеллеру (25 156).
Фирмино осталось всего 137 минут, чтобы побить рекорд легендарного голкипера «Дортмунда» и стать игроком, который дольше всех остальных был на поле, пока Юрген наблюдал с бровки.
Мохаммед Салах (24 807), стоит отметить, не сильно отстает и гарантированно превзойдет результат Вайденфеллера в следующем сезоне.
1. Роман Вайденфеллер («Боруссия Д») – 25 156;
2. Невен Суботич («Боруссия Д») – 25 107;
3. Роберто Фирмино («Ливерпуль») - 25 020;
4. Мохамед Салах («Ливерпуль») - 24 807;
5. Эндрю Робертсон («Ливерпуль») - 22 650.
«Ливерпулю» предстоит встретиться с «Лестером», «Астон Виллой» и «Саутгемптоном» в последних играх Премьер-лиги, после чего Фирмино уйдет в свободное плавание.
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