7 комментариев

Согласно свежим сообщениям, «Ливерпуль» заинтересован в подписании Мак Аллистера.

Чемпион мира проводит неплохой сезон за «Брайтон». Алексис отыграл за «чаек» 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 2 ассиста.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 млн евро, но «Брайтон» рассчитывает получить за полузащитника 60 млн. Похоже, «Ливерпуль» придумал, как купить Мак Аллистера за более низкую цену.

По информации The Irish Independent, «Брайтон» проявляет интерес к Куивину Келлехеру. Голкипер летом, вероятно, покинет «Энфилд».

«Красные» хотят воспользоваться интересом «чаек» к Куивину и обменять вратаря на Мак Аллистера. «Ливерпуль» планирует предложить «Брайтону» за аргентинца 40 млн евро и Келлехера.

Получится ли у «красных» организовать такой обмен? Стоит ли команде Клоппа отпускать Куивина?