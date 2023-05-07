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«Ливерпуль» придумал, как купить Мак Аллистера за более низкую цену. Для этого придется расстаться с одним игроком

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Согласно свежим сообщениям, «Ливерпуль» заинтересован в подписании Мак Аллистера.

Чемпион мира проводит неплохой сезон за «Брайтон». Алексис отыграл за «чаек» 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 2 ассиста.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 млн евро, но «Брайтон» рассчитывает получить за полузащитника 60 млн. Похоже, «Ливерпуль» придумал, как купить Мак Аллистера за более низкую цену.

По информации The Irish Independent, «Брайтон» проявляет интерес к Куивину Келлехеру. Голкипер летом, вероятно, покинет «Энфилд».

«Красные» хотят воспользоваться интересом «чаек» к Куивину и обменять вратаря на Мак Аллистера. «Ливерпуль» планирует предложить «Брайтону» за аргентинца 40 млн евро и Келлехера.

Получится ли у «красных» организовать такой обмен? Стоит ли команде Клоппа отпускать Куивина?

7 комментариев

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Санжар Уразбаев
40 + Кутвина ? Вы с ума сошли , наш вратарь бриллиант , минимум надо 20* Келлехера и Милнера в подарок может тогда по логике мы бы выиграли
+5
0
+5
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Scouser
было бы отлично. еще бы 2 подписания в центральную ось так как минус кейта и милнер свободными
+3
0
+3
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Vadia
Ответ Scouser
было бы отлично. еще бы 2 подписания в центральную ось так как минус кейта и милнер свободными
И Окс.
+3
0
+3
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alim_liver_kz
Учитывая возраст и перспективу Келлехера, он стоит лям 25-30, это в фунтах.
0
0
0
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Liverpool_YNWA
Ответ Scouser
было бы отлично. еще бы 2 подписания в центральную ось так как минус кейта и милнер свободными
Не стоит забывать и про наконец расцвевшего Кертиса и Байча. Но да, одного Мака будет мало, нужен еще один цпз
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Сергей Царан
Ответ Санжар Уразбаев
40 + Кутвина ? Вы с ума сошли , наш вратарь бриллиант , минимум надо 20* Келлехера и Милнера в подарок может тогда по логике мы бы выиграли
Ещё и Адриан вроде уходит летом, так без запасного вратаря остаёмся, не выгодно
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