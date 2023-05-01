Бывший тренер «Ливерпуля» Рафа Бенитес похвалил Диогу Жоту после того, как его поздний гол обеспечил драматическую победу «Ливерпулю» над «Тоттенхэмом» со счетом 4: 3 в воскресенье.

«Нельзя не отметить, что Диогу Жота очень умный футболист. Он прекрасно играет между линиями, держит мяч, находит свободную зону и делает точный пас – он очень хорош. Он поэтому и не забивал некоторое время. Клопп хотел, чтобы он контролировал игру, так и получилось», - заявил Бенитес Premier League Productions.

Героизм Жоты принес «Ливерпулю» на 94-й минуте жизненно важные три очка, подчеркнув его статус ключевого игрока в команде Клоппа.