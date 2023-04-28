Перед открытием летнего трансферного окна появляется все больше слухов, связанных с «Ливерпулем».

Испанские СМИ пишут об интересе «красных» к нападающем «Вильярреала» Сэмюэлю Чуквуэзе.

За футболистом следит не только «Ливерпуль», но и «Эвертон», и «Реал Мадрид».

Желающим приобрести Чуквуэзе придется заплатить 71 млн фунтов — так оценивает «Вильярреал» свой звездный актив.

Чуквуэзе недавно блистал в игре против «Реала», где он оформил дубль и сделал результативную передачу, чем помог своей команде победить испанский гранд со счетом 3:2.

В этом сезоне 23-летний игрок забил 13 голов и сделал 11 передач в 43 матчах, что совсем неплохо.

Некоторые считают его наследником Мо Салаха на «Энфилде».