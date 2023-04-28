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«Ливерпуль» интересуется главным активом «Вильярреала»: сумасшедший ценник известен

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Перед открытием летнего трансферного окна появляется все больше слухов, связанных с «Ливерпулем».

Испанские СМИ пишут об интересе «красных» к нападающем «Вильярреала» Сэмюэлю Чуквуэзе.

За футболистом следит не только «Ливерпуль», но и «Эвертон», и «Реал Мадрид».

Желающим приобрести Чуквуэзе придется заплатить 71 млн фунтов — так оценивает «Вильярреал» свой звездный актив.

Чуквуэзе недавно блистал в игре против «Реала», где он оформил дубль и сделал результативную передачу, чем помог своей команде победить испанский гранд со счетом 3:2.

В этом сезоне 23-летний игрок забил 13 голов и сделал 11 передач в 43 матчах, что совсем неплохо.

Некоторые считают его наследником Мо Салаха на «Энфилде».

 

2 комментария

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Vadia
Ох уж эти утки. У Ливерпуля на других позициях проблем полно и клуб точно не будет тратить баснословные бабки на игрока линии, которая укомплектована.
+2
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Санжар Уразбаев
Он хорош но пока ему нет места , нам нужен полузащитник
+1
0
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