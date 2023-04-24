В 33-м туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Вест Хэмом». Сезон близится к завершению, так что результат матча может существенно повлиять на итоговые расклады в Премьер-лиги. В случае победы «красные» обойдут «Тоттенхэм» в турнирной таблице.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящий матч.

Новости команд

«Вест Хэм»

Столичный клуб останется без Джанлуки Скамакки, но у лондонцев есть игроки, способные качественно заменить итальянского нападающего. Вероятно, вместо Скамакки на поле появится Микаил Антонио.

«Ливерпуль»

У «красных» травмированных больше. Наби Кейта и Бобби Фирмино могут вернуться в строй к выходным. Кэлвин Рэмзи и Стефан Байчетич выбыли до конца сезона.

Возможные составы

Смогут ли «красные» забрать три очка? Какой состав Клопп выберет на игру?