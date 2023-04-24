Новости команд и возможные составы на матч «Вест Хэм» – «Ливерпуль»
В 33-м туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Вест Хэмом». Сезон близится к завершению, так что результат матча может существенно повлиять на итоговые расклады в Премьер-лиги. В случае победы «красные» обойдут «Тоттенхэм» в турнирной таблице.
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящий матч.
Новости команд
«Вест Хэм»
Столичный клуб останется без Джанлуки Скамакки, но у лондонцев есть игроки, способные качественно заменить итальянского нападающего. Вероятно, вместо Скамакки на поле появится Микаил Антонио.
«Ливерпуль»
У «красных» травмированных больше. Наби Кейта и Бобби Фирмино могут вернуться в строй к выходным. Кэлвин Рэмзи и Стефан Байчетич выбыли до конца сезона.
Возможные составы
Смогут ли «красные» забрать три очка? Какой состав Клопп выберет на игру?
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