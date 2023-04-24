LFC 2020
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Новости команд и возможные составы на матч «Вест Хэм» – «Ливерпуль»

Джанлука Скамакка Джанлука Скамакка
Кэлвин Рэмзи Кэлвин Рэмзи
Стефан Байчетич Стефан Байчетич
Наби Кейта Наби Кейта
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
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В 33-м туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Вест Хэмом». Сезон близится к завершению, так что результат матча может существенно повлиять на итоговые расклады в Премьер-лиги. В случае победы «красные» обойдут «Тоттенхэм» в турнирной таблице.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящий матч. 

Новости команд

«Вест Хэм»

Столичный клуб останется без Джанлуки Скамакки, но у лондонцев есть игроки, способные качественно заменить итальянского нападающего. Вероятно, вместо Скамакки на поле появится Микаил Антонио.

«Ливерпуль»

У «красных» травмированных больше. Наби Кейта и Бобби Фирмино могут вернуться в строй к выходным. Кэлвин Рэмзи и Стефан Байчетич выбыли до конца сезона.

Возможные составы

Возможно, это изображение баскетбол и текст «Cresswell 6.71 Fornals 6.40 Aguerd 6.63 Rice 7.03 Alexander-Arnold 7.01 Salah 7.06 Fabianski 6.72 Henderson 6.56 Paquetá 6.94 Antonio 6.48 Konaté 6.78 Zouma 6.74 Núñez 6.88 Soucek 6.79 Fabinho 6.66 Alisson 6.92 Bowen 6.83 Coufal 6.64 Jota 6.81 Dijk 6.88 Thiago 6.84 Robertson 6.83»

Смогут ли «красные» забрать три очка? Какой состав Клопп выберет на игру?

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