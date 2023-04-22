LFC 2020
Блог

За две недели Салах побил два рекорда Робби Фаулера. Экс-нападающий «Ливерпуля» не мог промолчать

Клубы Клубы
Робби Фаулер Робби Фаулер
Ливерпуль Ливерпуль
Мохамед Салах Мохамед Салах
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Неудержимый Мо.

Робби Фаулер шутливо отреагировал на то, что Мохамед Салах сравнялся с ним в топе самых результативных бомбардиров «Ливерпуля»:

«Хотел бы я, чтобы этот парень, Мо Салах, отвалил. Мне придется снять бутсы с гвоздя, если он продолжит в том же духе».

Салах, забив в ворота «Ноттингем Форест», сравнялся с Фаулером по количеству голов за «красных» — теперь у Мо тоже 183 мяча на счету.

Только пять нападающих забили больше за 131-летнюю историю клуба, следующий рекорд, который египтянин должен покорить, принадлежит Стивену Джеррарду (186). До окончания сезона осталось еще 7 игр, поэтому у Мохамеда есть все шансы превзойти еще одну легенду клуба.

Забавно, что это произошло всего через 5 дней после того, как египтянин побил еще один рекорд Фаулера — по количеству голов левой ногой за всю историю Премьер-лиги.

В этом сезоне Салах забил 27 голов в 44 матчах, а также сделал 11 результативных передач за мерсисайдцев.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санжар Уразбаев
Король 👑
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий