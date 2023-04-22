Неудержимый Мо.

Робби Фаулер шутливо отреагировал на то, что Мохамед Салах сравнялся с ним в топе самых результативных бомбардиров «Ливерпуля»:

«Хотел бы я, чтобы этот парень, Мо Салах, отвалил. Мне придется снять бутсы с гвоздя, если он продолжит в том же духе».

Салах, забив в ворота «Ноттингем Форест», сравнялся с Фаулером по количеству голов за «красных» — теперь у Мо тоже 183 мяча на счету.

Только пять нападающих забили больше за 131-летнюю историю клуба, следующий рекорд, который египтянин должен покорить, принадлежит Стивену Джеррарду (186). До окончания сезона осталось еще 7 игр, поэтому у Мохамеда есть все шансы превзойти еще одну легенду клуба.

Забавно, что это произошло всего через 5 дней после того, как египтянин побил еще один рекорд Фаулера — по количеству голов левой ногой за всю историю Премьер-лиги.

В этом сезоне Салах забил 27 голов в 44 матчах, а также сделал 11 результативных передач за мерсисайдцев.