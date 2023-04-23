Юрген Клопп считает, что Коди Гакпо может закрыть позицию Роберто Фирмино.

Напомним, что бразилец летом, скорее всего, перейдет в «Барселону».

«Если вы смотрели или играли в футбол в последние пять-шесть лет, но ничему не научились у Бобби Фирмино, то это было плохое решение, честно говоря.

Мы играем на стадионе, поэтому вы можете посмотреть наши игры. Я думаю, что Бобби вдохновляет практически каждого игрока на своей позиции.

Коди только 23 года, а он уже был капитаном своего бывшего клуба - я понятия не имею, как это может произойти так рано, но затем, когда он приехал сюда, я понял, что он действительно умнейший парень, открытый и настоящий командный игрок. И, разумеется, хороший футболист.

Он может играть на той же позиции, может играть широко, может играть в центре. Настоящая девятка немного выше, но он может сыграть и там. Он способен сыграть даже второго нападающего. Мы не сможем заменить Бобби, потому что это может сделать только сам Бобби», - заявил Юрген Клопп.