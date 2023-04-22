Дети, выводящие игроков на поле, – самая трогательная традиция в футболе.

Для малышей это всегда непередаваемые переживания и эмоции, которые останутся с ними на всю жизнь. Выйти на переполненный «Энфилд», держа за руку знаменитого футболиста, может быть волнительно для ребенка. Но только не тогда, когда на домашнюю арену «Ливерпуля» выходит сын Стивена Джеррарда – легенды «красных».

На матч против «Ноттингем Форест» Салаха вывел 6-летний Лио Джеррард. Парень выглядел максимально спокойно и уверенно.

Когда Мо остановился, Лио упер руки в бока. В этот момент он был очень похож на отца.

Выполнив свою миссию, Лио отправился смотреть матч на трибуны «Энфилда» в компании Стиви Джи.

Болельщики остались в восторге от уверенности Лио:

💭 «Кто кого выводит еще!»

💭 «Он абсолютно невозмутим. Не удивлюсь, если скоро мы узнаем, что Лио родился на «Энфилде». Поразительно».

💭 «Меня бы трясло от стресса, если бы я был на месте сына Джеррарда. Ему точно 6 лет?»

💭 «Вы видели, как он поставил руки на бедра? Генетика! Он чертовски похож на папу».

💭 «Он будто выходит на «Энфилд» каждый день. Наверняка ему еще пришлось успокаивать игроков, чтобы они сильно не переживали».

Видимо, уверенность Лио действительно передалась футболистам «Ливерпуля». В напряженном матче подопечные Клоппа обыграли соперника со счетом 3:2.

Сын своего отца.