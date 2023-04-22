LFC 2020
Блог

📸 «На матч против «Форест» Салаха вывел 6-летний сын легенды «Ливерпуля». Парень максимально похож на отца

Клубы Клубы
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Мохамед Салах Мохамед Салах
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Дети, выводящие игроков на поле, – самая трогательная традиция в футболе.

Для малышей это всегда непередаваемые переживания и эмоции, которые останутся с ними на всю жизнь. Выйти на переполненный «Энфилд», держа за руку знаменитого футболиста, может быть волнительно для ребенка. Но только не тогда, когда на домашнюю арену «Ливерпуля» выходит сын Стивена Джеррарда – легенды «красных».

На матч против «Ноттингем Форест» Салаха вывел 6-летний Лио Джеррард. Парень выглядел максимально спокойно и уверенно.

Когда Мо остановился, Лио упер руки в бока. В этот момент он был очень похож на отца.

Выполнив свою миссию, Лио отправился смотреть матч на трибуны «Энфилда» в компании Стиви Джи.

Болельщики остались в восторге от уверенности Лио:

💭 «Кто кого выводит еще!»

💭 «Он абсолютно невозмутим. Не удивлюсь, если скоро мы узнаем, что Лио родился на «Энфилде». Поразительно».

💭 «Меня бы трясло от стресса, если бы я был на месте сына Джеррарда. Ему точно 6 лет?»

💭 «Вы видели, как он поставил руки на бедра? Генетика! Он чертовски похож на папу».

💭 «Он будто выходит на «Энфилд» каждый день. Наверняка ему еще пришлось успокаивать игроков, чтобы они сильно не переживали».

Видимо, уверенность Лио действительно передалась футболистам «Ливерпуля». В напряженном матче подопечные Клоппа обыграли соперника со счетом 3:2.

Сын своего отца.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
лицо в лицо)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санжар Уразбаев
Прикинь он дебютирует за Ливер в возрасте 16 лет и станет позже звездой как отец ))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Лио! Нель? Сон?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mergen Welmyradow
Я так понимаю если пацан вышел на поле, значит он в акдемии клуба уже?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий