«К сожалению, Бобби получил мышечную травму», - подтвердил Юрген Клопп во время пресс-конференции перед игрой с «Ноттингем Форест».

«Посмотрим, сколько займет восстановление. Повреждение несерьезное, но Бобби точно пропустит завтрашнюю игру и следующую неделю, а там видно будет».

«Нужно следить за развитием ситуации день за днем».

Это уже третья травма Роберто Фирмино в этом сезоне. Недавно он вернулся на поле после пятимесячного перерыва.

Бразилец – единственный травмированный игрок «Ливерпуля» перед матчем с «Ноттингем Форест» в субботу.