Юрген Клопп подтвердил травму Фирмино и сказал, когда ждать возвращения бразильца
«К сожалению, Бобби получил мышечную травму», - подтвердил Юрген Клопп во время пресс-конференции перед игрой с «Ноттингем Форест».
«Посмотрим, сколько займет восстановление. Повреждение несерьезное, но Бобби точно пропустит завтрашнюю игру и следующую неделю, а там видно будет».
«Нужно следить за развитием ситуации день за днем».
Это уже третья травма Роберто Фирмино в этом сезоне. Недавно он вернулся на поле после пятимесячного перерыва.
Бразилец – единственный травмированный игрок «Ливерпуля» перед матчем с «Ноттингем Форест» в субботу.
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