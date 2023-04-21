LFC 2020
Блог

Юрген Клопп подтвердил травму Фирмино и сказал, когда ждать возвращения бразильца

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Юрген Клопп Юрген Клопп
Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

«К сожалению, Бобби получил мышечную травму», - подтвердил Юрген Клопп во время пресс-конференции перед игрой с «Ноттингем Форест».

«Посмотрим, сколько займет восстановление. Повреждение несерьезное, но Бобби точно пропустит завтрашнюю игру и следующую неделю, а там видно будет».

«Нужно следить за развитием ситуации день за днем».

Это уже третья травма Роберто Фирмино в этом сезоне. Недавно он вернулся на поле после пятимесячного перерыва.

Бразилец – единственный травмированный игрок «Ливерпуля» перед матчем с «Ноттингем Форест» в субботу.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
james_bot
Байчетич, Фабиу, Матип, Рэмзи и, прости Господи, Артур, видимо смогут выйти на поле в субботу…
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Высочкин
Схююрсе, центральный пз Линдстрем пз можно попробовать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий