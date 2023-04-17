9 комментариев

«Ливерпуль» выбыл из борьбы за Джуда Беллингема. Теперь клуб рассматривает возможность подписания Маунта и Гравенберха.

Сообщается, что «Ливерпуль» уже связался с отцом полузащитника «Баварии», да и сам Райан положительно относится к возможному переезду на «Энфилд».

Многие фанаты негативно оценивают переключение «Ливерпуля» с Беллингема на Гравенберха, но Ван дер Варт считает, что Райан лучше Джуда. Рафаэл сравнил полузащитников в беседе с журналистами Ziggo Sport:

«Я думаю, что между игроками есть большая разница. Беллингем хоть и регулярно играет, но находится в клубе на ступеньку ниже. Думаю, что Гравенберх лучше Беллингема во всех отношениях. Особенно физически. Знаете, что самое важное, когда игрок переходит в новый клуб? Первые две недели. На каждой тренировке, в каждой тренировочной игре нужно доказывать, что твой трансфер оправдан».

Спорить с легендой голландского футбола мы не станем, а вот взглянуть на статистику полузащитников стоит. Игроки выступают на схожих позициях в командах из одного чемпионата.

Гравенберх в этом сезоне провел за «Баварию» 27 матчей, в которых забил гол и отдал один ассист. Беллингем отыграл за дортмундскую «Боруссию» 38 матчей, записав на свой счет 10 голов и 7 ассистов.

Но тут важно подчеркнуть, что Джуд является основным игроком «шмелей», а Райан почти не появляется в стартовом составе Рекордмайстера. К тому же, голландец перебрался в Германию лишь в этом сезоне, а англичанин уже давно зажигает в Бундеслиге.

Согласны с мнением Ван дер Варта? Впишется ли Гравенберх в команду Клоппа?