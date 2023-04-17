LFC 2020
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Ван дер Варт объяснил, почему считает, что Гравенберх лучше Беллингема

Рафаэл ван дер Варт Рафаэл ван дер Варт
Райан Гравенберх Райан Гравенберх
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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«Ливерпуль» выбыл из борьбы за Джуда Беллингема. Теперь клуб рассматривает возможность подписания Маунта и Гравенберха.

Сообщается, что «Ливерпуль» уже связался с отцом полузащитника «Баварии», да и сам Райан положительно относится к возможному переезду на «Энфилд».

Многие фанаты негативно оценивают переключение «Ливерпуля» с Беллингема на Гравенберха, но Ван дер Варт считает, что Райан лучше Джуда. Рафаэл сравнил полузащитников в беседе с журналистами Ziggo Sport:

«Я думаю, что между игроками есть большая разница. Беллингем хоть и регулярно играет, но находится в клубе на ступеньку ниже. Думаю, что Гравенберх лучше Беллингема во всех отношениях. Особенно физически. Знаете, что самое важное, когда игрок переходит в новый клуб? Первые две недели. На каждой тренировке, в каждой тренировочной игре нужно доказывать, что твой трансфер оправдан».

Спорить с легендой голландского футбола мы не станем, а вот взглянуть на статистику полузащитников стоит. Игроки выступают на схожих позициях в командах из одного чемпионата.

Гравенберх в этом сезоне провел за «Баварию» 27 матчей, в которых забил гол и отдал один ассист. Беллингем отыграл за дортмундскую «Боруссию» 38 матчей, записав на свой счет 10 голов и 7 ассистов.

Но тут важно подчеркнуть, что Джуд является основным игроком «шмелей», а Райан почти не появляется в стартовом составе Рекордмайстера. К тому же, голландец перебрался в Германию лишь в этом сезоне, а англичанин уже давно зажигает в Бундеслиге.

Согласны с мнением Ван дер Варта? Впишется ли Гравенберх в команду Клоппа?

9 комментариев

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Yri Yrov
Ответ Санжар Уразбаев
Может он станет новым Вейналдумом , надо рискнуть и купить , хотя бы его то надо купить если не можем за 100 лямов кого то купить а то уже надоело что мы еще покупаем а только продаем , жадные FSB так нас до приступа доведут , нам нужен хороший полузащитник на долгие годы вперед
самого вейналдума зачем продали до сих пор секрет для меня , он сейчас ой как не хватает
+5
-2
+3
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alim_liver_kz
Ответ Yri Yrov
самого вейналдума зачем продали до сих пор секрет для меня , он сейчас ой как не хватает
Он ушел свободным агентом. Но примерно ситуация схожая с Мане. Хотел новый жирный конракт. Учитывая его возвраст, клуб отказал. Пошел туда, где ему дали жирный конракт. Итог все знают.
+2
0
+2
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Санжар Уразбаев
Может он станет новым Вейналдумом , надо рискнуть и купить , хотя бы его то надо купить если не можем за 100 лямов кого то купить а то уже надоело что мы еще покупаем а только продаем , жадные FSB так нас до приступа доведут , нам нужен хороший полузащитник на долгие годы вперед
+3
-2
+1
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Vadiay
Ответ Yri Yrov
самого вейналдума зачем продали до сих пор секрет для меня , он сейчас ой как не хватает
Его не продавали, он сам ушел свободным агентом, якобы из-за того, что его не ценили в клубе должным образом. Он после перехода потом выдал интервью об этом. Обиделся как ребенок, которого не похвалили один раз
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kotopandych
Потому что паспорт одного цвета. Дело закрыто
0
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А.В. Бубнов
Дай угадаю, потому, что Гравенберх, голландец?
Пхахаха
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Анатолий Горбатенко
Ответ Санжар Уразбаев
Может он станет новым Вейналдумом , надо рискнуть и купить , хотя бы его то надо купить если не можем за 100 лямов кого то купить а то уже надоело что мы еще покупаем а только продаем , жадные FSB так нас до приступа доведут , нам нужен хороший полузащитник на долгие годы вперед
Ману Коне из гладбаха может стать вторым вейналдумом.... И ценник вроде приемлимый
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А.В. Бубнов
Ответ Vadiay
Его не продавали, он сам ушел свободным агентом, якобы из-за того, что его не ценили в клубе должным образом. Он после перехода потом выдал интервью об этом. Обиделся как ребенок, которого не похвалили один раз
Он, это, как, его. Чемпион Московской Олимпиады.
0
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Liverpool_YNWA
Ответ alim_liver_kz
Он ушел свободным агентом. Но примерно ситуация схожая с Мане. Хотел новый жирный конракт. Учитывая его возвраст, клуб отказал. Пошел туда, где ему дали жирный конракт. Итог все знают.
Зато у нас сидят Кейта и Окс, которые на двоих получают 13 млн в год на халяву
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