Попал под серьезный прессинг и ошибся.

Первый тайм матча «Ливерпуля» и «Лидса» завершился с комфортным для гостей счетом − 2:0. Голы забили Коди Гакпо и Мохамед Салах. На вторую половину игры «красные» вышли слегка расслабленными и получили быстрый гол.

Алиссон ввел мяч низом на Конате, который отправил дальше на Салаха. С египтянином работало сразу двое игроков «Лидса» и он вернул передачу назад Ибраиме.

Пятый номер завозился с мячом, не смог отдать передачу Ван Дейку или Алиссону, а затем потерял его.

Луис Синистерра сделал отбор, оторвался от Конате и переиграл бразильского вратаря «Ливерпуля».

На счастье француза, Диогу Жота через пять минут забил еще один мяч и счет стал более комфортным − 3:1.