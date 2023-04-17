LFC 2020
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🤦‍♂️«Ливерпуль» привез себе во втором тайме быстрый гол. Постарался Конате

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Луис Синистерра Луис Синистерра
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Попал под серьезный прессинг и ошибся.

Первый тайм матча «Ливерпуля» и «Лидса» завершился с комфортным для гостей счетом − 2:0. Голы забили Коди Гакпо и Мохамед Салах. На вторую половину игры «красные» вышли слегка расслабленными и получили быстрый гол.

Алиссон ввел мяч низом на Конате, который отправил дальше на Салаха. С египтянином работало сразу двое игроков «Лидса» и он вернул передачу назад Ибраиме.

Пятый номер завозился с мячом, не смог отдать передачу Ван Дейку или Алиссону, а затем потерял его.

Луис Синистерра сделал отбор, оторвался от Конате и переиграл бразильского вратаря «Ливерпуля».

На счастье француза, Диогу Жота через пять минут забил еще один мяч и счет стал более комфортным − 3:1.

3 комментария

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Алексей Богородицкий
Бывает. Ничего страшного. Конате еще слишком молод, чтобы безошибочно играть в обороне.
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Liverpool735
В целом, отыграл неплохо, кстати уже который матч. Жаль только, что одна маленькая ошибка сразу все портит. Играй он в условном Борнмуте/ КП, или том же Лидсе, никто бы и не заметил, и его бы хвалили
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