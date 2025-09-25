Гнабри о Компани в «Баварии»: «Мы ощущаем доверие, он очень полагается на игроков. Венсан одержим повторением и деталями – это очень помогает и придает уверенности»

Серж Гнабри высоко оценил работу Венсана Компани в «Баварии».

«Он очень сильно полагается на своих игроков. Думаю, это относится ко всем нам: мы чувствуем себя комфортно под его руководством и ощущаем доверие, так было и в прошлом году. Он делает это действительно хорошо.

Чем дольше мы работаем вместе, тем лучше знаем друг друга и понимаем, чего хочет тренер и каковы его рекомендации.

Он одержим повторением и деталями, что очень помогает нам – мы знаем, как играем, и это придает нам уверенности, что, конечно, здорово», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью Skyon.