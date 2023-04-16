LFC 2020
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«Моя популярность выросла»: Конате не жалеет, что однажды последовал совету Клоппа

Юрген Клопп Юрген Клопп
Ибраима Конате Ибраима Конате
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Летом 2021 года Конате перебрался из «Лейпцига» в «Ливерпуль».

Тогда талантливым французским защитником интересовались многие клубы, в том числе «Челси» и «МЮ», но Ибраима выбрал «красных».

В беседе с изданием Mirror Конате рассказал, что в тот период Клопп посоветовал ему присоединиться именно к «Ливерпулю»:

«Правильный ли я сделал выбор? Вспомните мой первый сезон в клубе. Я перешел в команду, которая была близка к победе в четырех турнирах. В итоге мы завоевали только два трофея, но мы были всего в одном очке от победы в АПЛ, в Лиге чемпионов нам тоже не хватило совсем чуть-чуть.

Моя популярность так выросла, когда я присоединился к «Ливерпулю», это удивительный опыт. И даже после всех трудностей, с которыми мы сейчас столкнулись, оглядываясь на свой первый сезон в клубе, я уверенно могу сказать, что принял правильное решение».

В этом сезоне Ибраима провел 17 матчей за «Ливерпуль», но не сумел отметиться голом или асситом. В прошлом сезоне защитник отыграл 29 матчей за команду Клоппа, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

Здорово, что даже в тяжелые для «красных» времена игроки верят в команду и тренера.

6 комментариев

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Санжар Уразбаев
Ты и без трофеев теперь знаменит
+5
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alim_liver_kz
Я немного удивлен что это всего лишь второй его сезон в Ливерпуле. Так многого ожидаем от него, а ему всего 23, и всего то второй сезон проводит
+4
0
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S.Laposter
Ответ alim_liver_kz
Я немного удивлен что это всего лишь второй его сезон в Ливерпуле. Так многого ожидаем от него, а ему всего 23, и всего то второй сезон проводит
Главное что бы не как с Гомесом вышло, а то на него одно время почти молились и пророчили ему великое будущее. Увы, не получается пока, травма тому виной или все же это был его пик и предел, неизвестно.
Удачи Конате, надеюсь станет отличным и стабильным защитником и лидером
+1
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Yri Yrov
Ответ alim_liver_kz
Я немного удивлен что это всего лишь второй его сезон в Ливерпуле. Так многого ожидаем от него, а ему всего 23, и всего то второй сезон проводит
потенциал у него бешеный, один из ярко выраженных дефов лучше матипа и Гомеса, в плане защиты, но плохо управляет мячом, для этого есть другой громила
+1
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Ненавидящий2.0
Ответ Yri Yrov
потенциал у него бешеный, один из ярко выраженных дефов лучше матипа и Гомеса, в плане защиты, но плохо управляет мячом, для этого есть другой громила
Я Матипа котирую выше всех, даже выше Ван Дейка, из имеющихся ЦЗ в Ливерпуле, ВВД может, конечно, поспорить, но как по мне Матип сильнее Конате на данный момент
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Dr. Dre_123
Ответ Ненавидящий2.0
Я Матипа котирую выше всех, даже выше Ван Дейка, из имеющихся ЦЗ в Ливерпуле, ВВД может, конечно, поспорить, но как по мне Матип сильнее Конате на данный момент
Он же МаТОП😂😂 обожаю его забеги к половине соперника
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