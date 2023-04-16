Летом 2021 года Конате перебрался из «Лейпцига» в «Ливерпуль».

Тогда талантливым французским защитником интересовались многие клубы, в том числе «Челси» и «МЮ», но Ибраима выбрал «красных».

В беседе с изданием Mirror Конате рассказал, что в тот период Клопп посоветовал ему присоединиться именно к «Ливерпулю»:

«Правильный ли я сделал выбор? Вспомните мой первый сезон в клубе. Я перешел в команду, которая была близка к победе в четырех турнирах. В итоге мы завоевали только два трофея, но мы были всего в одном очке от победы в АПЛ, в Лиге чемпионов нам тоже не хватило совсем чуть-чуть.

Моя популярность так выросла, когда я присоединился к «Ливерпулю», это удивительный опыт. И даже после всех трудностей, с которыми мы сейчас столкнулись, оглядываясь на свой первый сезон в клубе, я уверенно могу сказать, что принял правильное решение».

В этом сезоне Ибраима провел 17 матчей за «Ливерпуль», но не сумел отметиться голом или асситом. В прошлом сезоне защитник отыграл 29 матчей за команду Клоппа, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

Здорово, что даже в тяжелые для «красных» времена игроки верят в команду и тренера.