Может, остановиться на нем?

Согласно информации от авторитетного издания Relevo, «Ливерпуль» начал работу над трансфером полузащитника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера.

Аргентинец блистал на чемпионате мира и был важным членом команды, завоевавшей главный международный трофей. В «Брайтоне» Мак Аллистер выступает не менее успешно – в этом сезоне он забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 28 играх.

Алексис производит впечатление игрока, который мог бы стать основной полузащиты и значительно укрепить «Ливерпуль». За подпись игрока мерсисайдцам придется побороться с «Челси», уточняет Relevo, но «красные» уже общаются с окружением игрока.

Сам полузащитник готов к следующему шагу, и он хочет попробовать свои силы в топ-клубе.

«Ливерпулю» придется выложить немалую сумму за Мак Аллистера, Transfermarkt его оценивает в 42 миллиона евро. Однако эта цена как минимум в половину меньше стоимости Джуда Беллингема.