«Ливерпуль» хочет подписать игрока, который помог Аргентине выиграть ЧМ. Заплатить придется немало, но зато какой вариант!
Может, остановиться на нем?
Согласно информации от авторитетного издания Relevo, «Ливерпуль» начал работу над трансфером полузащитника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера.
Аргентинец блистал на чемпионате мира и был важным членом команды, завоевавшей главный международный трофей. В «Брайтоне» Мак Аллистер выступает не менее успешно – в этом сезоне он забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 28 играх.
Алексис производит впечатление игрока, который мог бы стать основной полузащиты и значительно укрепить «Ливерпуль». За подпись игрока мерсисайдцам придется побороться с «Челси», уточняет Relevo, но «красные» уже общаются с окружением игрока.
Сам полузащитник готов к следующему шагу, и он хочет попробовать свои силы в топ-клубе.
«Ливерпулю» придется выложить немалую сумму за Мак Аллистера, Transfermarkt его оценивает в 42 миллиона евро. Однако эта цена как минимум в половину меньше стоимости Джуда Беллингема.
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