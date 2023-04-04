По информации Фабрицио Романо, летом «Ливерпуль» в качестве свободных агентов покинут Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен, Артур вернется в «Ювентус».

Журналист добавил, что клуб решил отпустить игроков еще в ноябре, а у Кейта уже есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Многих поклонников «Ливерпуля» новость об уходе Кейта обрадовала. Фанаты считают, что гвинеец – худший игрок «красных» в эпоху Клоппа.

Своим мнением болельщики поделились в соцсетях:

💭 «Это решение клуба не вызывает у меня вопросов. Кейта чаще видел физиотерапевтов, чем поле».

💭 «Он был хуже самого плохого игрока. Кейта стал нашей катастрофой».

💭 «Отдайте его бесплатно, просто уберите его из команды. Кейта провел в «Ливерпуле» так много времени, иногда забивал, но в важных матчах он был катастрофически плох. Пожалуй, он худший игрок эпохи Клоппа».

💭 «Абсолютно верное решение. Но мне немного грустно. Кейта идеально подходил игровому стилю Клоппа. Но вечные травмы превратили его в худшего футболиста команды. Это печально».

💭 «Он очень сильно сдал. Я уверен в том, что Кейта мог бы стать фантастическим игроком, если бы не был таким хрупким. Как только он входил в темп и показывал хорошую игру, он снова получал травму. Я бы не сказал, что он самый худший игрок в эпоху Клоппа, он просто самый невезучий».

С 2018 года Кейта провел 129 матчей за «Ливерпуль». По данным Тransfermarkt, за этот период Наби забил 11 голов и отдал 7 ассистов. Из-за травм полузащитник пропустил 80 матчей «красных».

А как вы относитесь к Кейта? Делитесь мнением в комментариях.