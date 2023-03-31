Во вчерашнем матче против «МанСити» «Ливерпуль» потерпел фиаско, но Мохамед Салах смог скрасить поражение, стал автором единственного гола в составе «красных» и установив еще один рекорд в АПЛ. Теперь египтянин - лучший бомбардир «Ливерпуля» в выездных матчах Премьер-лиги, в общей сложности у него 56 голов. Ранее достижение принадлежало Майклу Оуэну, который забил 55 мячей на выезде за «Ливерпуль».

Напомним, что в марте Салах стал лучшим бомбардиром «красных» в Премьер-лиге в матче с «Манчестер Юнайтед». С момента прихода в клуб Мохамед постоянно бьет рекорды, среди прочего он забил 32 гола в своем первом сезоне — это не удавалось ни одному другому игроку из 38 игр.

На сегодняшний день у Мохамеда Салаха в активе 179 голов во всех соревнованиях за «Ливерпуль», он обошел Стивена Джеррарда и является лучшим бомбардиром клуба в еврокубках. Несмотря на трудности «Ливерпуля» в этом сезоне, игра Салаха остается выдающейся: он забил 13 голов и сделал 6 результативных в Премьер-лиге, а также забил 8 голов в Лиге чемпионов.