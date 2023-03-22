Натан Аке назвал игрока «Ливерпуля» одним из своих самых серьезных соперников
Натана Аке попросили назвать самого сильного футболиста, против которого голландцу когда-либо приходилось играть.
Защитник «Ман Сити» первым делом произнес имя Фирмино, а затем вспомнил о Салахе:
«Против Фирмино всегда было тяжело играть. Он ведь может все, отлично обращается с мячом. В последнее время я играю на левом фланге, где мне непросто обороняться против таких игроков, как Сака и Салах».
Этим летом Фирмино покинет «Ливерпуль», о своем решении Бобби уже сообщил клубу.
Но бразилец еще успеет потрепать нервы Аке. 1 апреля «Ливерпуль» сразится с «Манчестер Сити» в рамках 29-го тура Премьер-лиги.
Как вам выбор Натана?
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