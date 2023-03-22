Натана Аке попросили назвать самого сильного футболиста, против которого голландцу когда-либо приходилось играть.

Защитник «Ман Сити» первым делом произнес имя Фирмино, а затем вспомнил о Салахе:

«Против Фирмино всегда было тяжело играть. Он ведь может все, отлично обращается с мячом. В последнее время я играю на левом фланге, где мне непросто обороняться против таких игроков, как Сака и Салах».

Этим летом Фирмино покинет «Ливерпуль», о своем решении Бобби уже сообщил клубу.

Но бразилец еще успеет потрепать нервы Аке. 1 апреля «Ливерпуль» сразится с «Манчестер Сити» в рамках 29-го тура Премьер-лиги.

Как вам выбор Натана?