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Стало известно, сколько денег освободится в бюджете «Ливерпуля» в случае ухода Фирмино и еще пятерых игроков

Роберто Фирмино Роберто Фирмино
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Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен
Адриан Кастильо Адриан Кастильо
Джеймс Милнер Джеймс Милнер
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Летом «Ливерпуль» ждет серьезная смена кадров.

В конце сезона «Энфилд» точно покинут Кейта, Фирмино, Окслейд-Чемберлен и Артур. С «красными» также могут расстаться Кастильо и Милнер.

По информации журналиста Джеймса Пирса из Athletic, уход этих футболистов позволит клубу сэкономить примерно 650 000 фунтов стерлингов в неделю. Эти деньги «Ливерпуль» может использовать для заключения контрактов с новыми игроками.

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Джеймс Пирс заявил, что этим летом у «Ливерпуля» будет «много денег».

У «красных» крайне амбициозные планы на грядущее трансферное окно. Кристиан Фальк сообщал, что Клопп очень хочет видеть в команде Джуда Беллингема. Также клуб рассматривает возможность подписания Маунта и Коло-Муани.

Как думаете, освободившиеся в бюджете средства помогут «Ливерпулю» заключить контракт с Беллингемом? Или клубу стоит сосредоточиться на более реальных трансферах?

1 комментарий

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Hunteralex
Кастильо - это Карвальо?
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