Летом «Ливерпуль» ждет серьезная смена кадров.

В конце сезона «Энфилд» точно покинут Кейта, Фирмино, Окслейд-Чемберлен и Артур. С «красными» также могут расстаться Кастильо и Милнер.

По информации журналиста Джеймса Пирса из Athletic, уход этих футболистов позволит клубу сэкономить примерно 650 000 фунтов стерлингов в неделю. Эти деньги «Ливерпуль» может использовать для заключения контрактов с новыми игроками.

Джеймс Пирс заявил, что этим летом у «Ливерпуля» будет «много денег».

У «красных» крайне амбициозные планы на грядущее трансферное окно. Кристиан Фальк сообщал, что Клопп очень хочет видеть в команде Джуда Беллингема. Также клуб рассматривает возможность подписания Маунта и Коло-Муани.

Как думаете, освободившиеся в бюджете средства помогут «Ливерпулю» заключить контракт с Беллингемом? Или клубу стоит сосредоточиться на более реальных трансферах?