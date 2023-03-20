Инсайды от Фабрицио Романо. Карвалью и Келлехер могут покинуть «Ливерпуль» в конце сезона
Но у клуба на них разные планы.
Будущее Фабиу Карвалью и Куивина Келлехера в «Ливерпуле» все еще туманно, утверждает Фабрицио Романо в своей колонке Daily Briefing на CaughtOffside.
Ожидается, что окончательное решение по этим двоим будет принято в конце сезона.
Карвалью может отправиться в аренду на следующий сезон, так как пока Юрген Клопп не позволяет ему регулярно выходить на поле, но клуб видит в нем потенциал.
А вот Келлехера летом могут продать, так как он хочет стабильно играть в первой команде.
«Ливерпуль» примет во внимание пожелания обоих игроков, прежде чем принять окончательное решение.
Карвалью забил 3 гола в 20 матчах за «Ливерпуль» в этом сезоне, в то время как Келлехер провел всего 3 матча.
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