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«Мистер позитив никогда бы так не поступил». Болельщики «Ливерпуля» хотят, чтобы Юрген Клопп позволял себе критику, как Антонио Конте

Юрген Клопп Юрген Клопп
Антонио Конте Антонио Конте
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В субботу «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (3:3), и тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в течение 10 минут публично ругал своих игроков за отсутствие приверженности к клубу, а клуб за отсутствие амбиций.

«Здесь к этому привыкли. Здесь не играют ради чего-то важного, не хотят играть под давлением, не хотят играть под стрессом», — сказал Конте.

«История «Тоттенхэма» такова! У клуба не меняется владелец на протяжении 20 лет, и за это время клуб ни разу ничего не выиграл. Почему?», – вопрошает итальянец.

У «Ливерпуля» нет проблем с трофеями, но, очевидно, что владельцы клуба – одни из самых экономных ребят в топ-6 АПЛ, к сожалению некоторых болельщиков «красных».

Неудивительно, что фанаты «Ливерпуля» пишут в Twitter, что хотели бы, чтобы Юрген Клопп вел себя так же, как Конте и набросился на FSG за отсутствие инвестиций в команду.

💭Adam89: «Нельзя позволять владельцам бессмысленные действия. А Клопп позволяет им уйти от ответственности. Те тренеры или игроки, которые высказываются против владельцев, никогда не задерживаются в клубе. Моуринью, Конте и еще кое-кто приходит на ум».

💭PPatel_7: «Я фанат «Ливерпуля» до мозга и костей, но если бы нужно было заменить Клоппа, то после просмотра интервью Конте, я бы взял его сразу же! Чуваку не плевать».

💭@eriksgrafs: «Уважение Конте за то, что он сказал все, как есть. Клопп Мистер Позитив никогда бы так не поступил, только искал бы оправдания».

💭 @YNWAANDY28: «Как получилось, что Конте критикуют за правду?! Если честно, я бы хотел, чтобы Клопп вышел и выбил дурь из некоторых наших игроков в этом сезоне».

Маловероятно, что Клопп когда-либо будет вести себя как Конте по разным причинам. Многие считают, что Конте заслуживает увольнения за свои комментарии, но пылкого итальянца, похоже, это не волнует.

2 комментария

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Liverpool_YNWA
Ответ Матвей Бондарев
Менталитет разный, немцы более спокойные и тактичные, чем итальянцы (не берём в учёт Тухеля и Анчелотти - разные вселенные). Так что ждать от Клоппа, что он будет взрываться как Конте - извольте.
Знаешь, люди начали говорить об этом сейчас, но я твердил это еще с прошлого сезона после 3:3 с Брентфордом. К великому сожалению, Клопп больше не такой, как раньше. Он уже не тот, кто взглядом чуть не съел резервного судью, он уже не тот, кто отправил Сако в дубль на полгода, а затем продал за одно слово поперек, Клопп всегда был слишком сентиментальным, а эти парни сделали его лучшим тренером мира и он слишком к ним привязался, он даже Милнера не хочет отпускать. В 2019 году, когда мы боролись за АПЛ с Ман Сити, МС проиграли дома Ньюкаслу побеждая 1:0, но из за вальяжной игры проиграли. Тогда Пеп закрыл их на час в раздевалке и дал им взбучку после чего, те выдали серию 10-15 побед подряд, а Клопп все прощает, только посмотри, как Пеп поступил с Канселу. Клоппу нужно собраться и понять, что он лучший тренер, чем Пеп, но чтобы доказать это миру, он должен встрехнуться и снова обрести 2 ореха
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Матвей Бондарев
Менталитет разный, немцы более спокойные и тактичные, чем итальянцы (не берём в учёт Тухеля и Анчелотти - разные вселенные). Так что ждать от Клоппа, что он будет взрываться как Конте - извольте.
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