Хорошо ответил сомневающейся легенде «Юнайтед».

Вот что Рио Фердинанд сказал на BT Sport про Джуда Беллингема: «Если на меня претендует «Мадрид» и «Ливерпуль», то есть только одно место, куда я могу пойти. И, возможно, «красные» вообще не попадут в ЛЧ. Как игрок − моя привязанность к «Юнайтед» не имеет никакого влияния − вы смотрите на все холодно и говорите себе: «В «Мадриде» я вижу больше трофеев».

«Понимаю, о чем говорит Рио Фердинанд, что Джуд Беллингем якобы выберет «Мадрид», а не «Ливерпуль» на основании игр в плей-офф нынешней Лиги чемпионов, − написал Пол Мерсон в колонке на Daily Star. − Однако я читал истории о Джуде и его семье, и все, что их когда-либо интересовало − это убеждение, что он играет в футбол. Именно так они выбрали «Дортмунд», а не «Юнайтед».

Если «Ливерпуль» упустит четвертое место, то один год вне Лиги чемпионов в 19 лет не определит его карьеру. Он не эгоистичный игрок, и я чувствую, что ему нравится вызов. Играть в ЛЧ хорошо, но какой в этом смысл, если ты все равно ее не выиграешь? Он пример для всех ребят. Дело не в деньгах, а в игре. У него впереди долгая карьера».

Чем ближе лето, тем более накаленной становится трансферная сага вокруг англичанина. Не вызывает сомнений лишь тот факт, что за игрока развернется серьезная битва между «Мадридом» и «Ливерпулем».