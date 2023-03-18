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«Беллингема и его семью волнует только футбол». Мерсон считает, что Джуд сделает выбор в пользу «Ливерпуля»

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Хорошо ответил сомневающейся легенде «Юнайтед».

Вот что Рио Фердинанд сказал на BT Sport про Джуда Беллингема: «Если на меня претендует «Мадрид» и «Ливерпуль», то есть только одно место, куда я могу пойти. И, возможно, «красные» вообще не попадут в ЛЧ. Как игрок − моя привязанность к «Юнайтед» не имеет никакого влияния − вы смотрите на все холодно и говорите себе: «В «Мадриде» я вижу больше трофеев».

«Понимаю, о чем говорит Рио Фердинанд, что Джуд Беллингем якобы выберет «Мадрид», а не «Ливерпуль» на основании игр в плей-офф нынешней Лиги чемпионов, − написал Пол Мерсон в колонке на Daily Star. − Однако я читал истории о Джуде и его семье, и все, что их когда-либо интересовало − это убеждение, что он играет в футбол. Именно так они выбрали «Дортмунд», а не «Юнайтед».

Если «Ливерпуль» упустит четвертое место, то один год вне Лиги чемпионов в 19 лет не определит его карьеру. Он не эгоистичный игрок, и я чувствую, что ему нравится вызов. Играть в ЛЧ хорошо, но какой в этом смысл, если ты все равно ее не выиграешь? Он пример для всех ребят. Дело не в деньгах, а в игре. У него впереди долгая карьера».

Чем ближе лето, тем более накаленной становится трансферная сага вокруг англичанина. Не вызывает сомнений лишь тот факт, что за игрока развернется серьезная битва между «Мадридом» и «Ливерпулем».

1 комментарий

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Матвей Бондарев
Читал Твиттер Джуда ради интереса за полгода. Он там подписан на Дортмунд и периодически говорит о том, что рад возвращаться домой, когда приезжает на родной стадион в Портсмут. Это значит, что в Англию он сто процентов вернётся этим летом. Осталось только согласовать его стоимость с Дортмундом.
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