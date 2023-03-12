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Стефан Байчетич едет в Мадрид, хотя пропустил последнюю тренировку «Ливерпуля»

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Стефан Байчетич Стефан Байчетич
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Стефан Байчетич отправился в Мадрид вместе с «Ливерпулем». Болельщики беспокоились о 18-летнем футболисте, поскольку сегодня он пропустил открытую тренировку команды.

Официальной информации о проблемах со здоровьем полузащитника, который был одним из лучших игроков в составе «красных» за последние несколько месяцев, не поступало.

В аккаунте клуба в Twitter появилась фотография Байчетича, направляющегося в столицу Испании на завтрашний ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

1 комментарий

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Матвей Бондарев
Его пока только на замену справедливо бы. 2 матча неплохо отыграл, остальные провалил и ничем не выделился. Парень хороший, но Эллиот быстрее с давлением справился и сейчас хотя бы в форме.
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