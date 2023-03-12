Стефан Байчетич отправился в Мадрид вместе с «Ливерпулем». Болельщики беспокоились о 18-летнем футболисте, поскольку сегодня он пропустил открытую тренировку команды.

Официальной информации о проблемах со здоровьем полузащитника, который был одним из лучших игроков в составе «красных» за последние несколько месяцев, не поступало.

В аккаунте клуба в Twitter появилась фотография Байчетича, направляющегося в столицу Испании на завтрашний ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.