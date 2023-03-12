Не понравился язык тела.

В субботу «Ливерпуль» внезапно проиграл «Борнмуту» (0:1), а Мохамед Салах не просто не забил пенальти, но и в принципе не попал в створ ворот. Бывший игрок мерсисайдцев Джон Олдридж сказал в интервью, что его очень беспокоит язык тела египтянина.

«В последние несколько сезонов у команды Клоппа слишком много темпа, силы и желания, а потом команда не может справиться с клубом из зоны вылета, − сказал Олдридж в интервью Sunday World. − Сейчас многое изменилось. Смотрю на язык тела Мохамеда Салаха, с ним что-то не так».

«Когда он забил в ворота «Юнайтед», я понадеялся, что Салах поведет команду и будет стабильно забивать по два-три гола в неделю. Мы все знаем, насколько хорош был Салах и остается, но вчера он был ужасен, и мне не нужно будет говорить ему об этом. Уберите из уравнения нереализованный пенальти, и он показал игру, в которой не было страсти. Ненавижу писать негативные отзывы об игроке, который уже вошел в историю клуба».

В своих рассуждениях Джон Олдридж дошел до того, что возможно летом с игроком нужно расстаться.

«Можно поспорить, стоит ли продавать Салаха этим летом, а вырученные деньги использовать для реинвестирования в команду, но эта идея может подождать до конца сезона. Время от времени Салаху нужно взваливать на себя лидерство в атаке, но против «Борнмута» он этого не делал».

В этом сезоне на счету Мохамеда Салаха 38 матчей, в которых он забил 22 гола и отдал 11 голевых передач. Всего за все время в клубе на счету форварда 292 матча, 178 голов и 74 голевые передачи. Прошлым летом он продлил контракт до 2025 года.

А как вы думаете, подходит ли время Мохамеда Салаха в «Ливерпуля» к концу? Пишите в комментариях.