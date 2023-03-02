Беспокойтесь, но не сильно.

Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате и Диогу Жота пропустили пятничную тренировку «Ливерпуля».

Юрген Клопп не делал никаких заявлений, касательно возможных травм своих футболистов. Тем не менее, источники утверждают, что вышеупомянутые игроки тренировались индивидуально, чтобы исключить даже малейший риск рецидива травм.

Недавно Жота сыграл свой первый матч с октября. Конате также вернулся в основу «Ливерпуля», выйдя в стартовом составе на матч с «Вулверхэмптоном».

Отметим, что Клопп не включил в заявку Риса Уильямса, который тренировался в пятницу. Это говорит о том, что Вирджил и Конате готовы выйти на поле.