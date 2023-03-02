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😰 Ван Дейк, Жота и Конате пропустили тренировку «Ливерпуля». В воскресенье команда Клоппа сыграет с «Манчестер Юнайтед»

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Беспокойтесь, но не сильно.

Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате и Диогу Жота пропустили пятничную тренировку «Ливерпуля».

Юрген Клопп не делал никаких заявлений, касательно возможных травм своих футболистов. Тем не менее, источники утверждают, что вышеупомянутые игроки тренировались индивидуально, чтобы исключить даже малейший риск рецидива травм.

The likely reason Virgil van Dijk, Ibrahima Konate and Diogo Jota missed training - Liverpool FC - This Is Anfield

Недавно Жота сыграл свой первый матч с октября. Конате также вернулся в основу «Ливерпуля», выйдя в стартовом составе на матч с «Вулверхэмптоном».

Отметим, что Клопп не включил в заявку Риса Уильямса, который тренировался в пятницу. Это говорит о том, что Вирджил и Конате готовы выйти на поле.

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