Одержали важную победу.

«Ливерпуль» Юргена Клоппа одержал важную победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:0. Голы на счету Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха. Защитник со второго раза смог замкнуть подача в штрафную, а египтянин отлично откликнулся на прострел Цимикаса.

4 февраля 2023 года команды встречались на «Молинью» и тогда «волки» разгромили мерсисайдцев со счетом 3:0. Получается, отомстили.

Лучший игрок матча − Вирджил ван Дейк. «Ливерпуль» сегодня больше времени проводил на чужой половине поля, потому защитные навыки голландца не были настолько сильно востребованы, как обычно. Высокая оценка − дань за забитый гол.

Худший игрок матча − Стефан Байчетич. Провел средний матч и не выделялся на общем фоне. Нанес один удар по воротам, выиграл 6 из 13 дуэлей, совершил один отбор.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.