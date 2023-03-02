LFC 2020
Блог

Лучший − Ван Дейк, худший − Байчетич. Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Вулверхэмптона»

Ливерпуль Ливерпуль
Клубы Клубы
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Стефан Байчетич Стефан Байчетич
Футбол Футбол

Одержали важную победу.

«Ливерпуль» Юргена Клоппа одержал важную победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:0. Голы на счету Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха. Защитник со второго раза смог замкнуть подача в штрафную, а египтянин отлично откликнулся на прострел Цимикаса.

4 февраля 2023 года команды встречались на «Молинью» и тогда «волки» разгромили мерсисайдцев со счетом 3:0. Получается, отомстили.

Лучший игрок матча − Вирджил ван Дейк. «Ливерпуль» сегодня больше времени проводил на чужой половине поля, потому защитные навыки голландца не были настолько сильно востребованы, как обычно. Высокая оценка − дань за забитый гол.

Худший игрок матча − Стефан Байчетич. Провел средний матч и не выделялся на общем фоне. Нанес один удар по воротам, выиграл 6 из 13 дуэлей, совершил один отбор.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Rikmas
Не сказал бы по игре, что Байчетич прям так плохо. Цеплялся за мяч. Пробовал прессинговать. По игре - не наихудший. ИМХО.

Тревожное было начало. Хорошая концовка.
Нам бы два ВанДейка, Джеррарда и Вейналдума (или Лаллану без травм). Было б отлично.

С победой! Ждем схватки с МЮ!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матвей Бондарев
Ван Дейк снова начал набирать форму, Жота восстановился и хорошо отыграл, Фабиньо сегодня больше был похож на себя, чем во всех предыдущих играх в этом сезоне. Красавцы, ещё в первом тайме должны были "в раздевалку" забивать, но Эллиот не нападающий, к сожалению)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий