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Мане: «Ливерпуль» вернется… Клопп снова приведет «Ливерпуль» к победе»

Садьо Мане Садьо Мане
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Бывший нападающий «красных» верит в Юргена.

Мане: «Ливерпуль» вернется… Клопп снова приведет «Ливерпуль» к победе»

«Ливерпуль» вернется, - сказал Садио Мане в интервью Bild - Я убежден, что они преодолеют эту ситуацию».

«У них было много травм и тяжелых испытаний, но Юрген Клопп, безусловно, правильный тренер для этой команды. Он снова приведет «Ливерпуль» в порядок уже в этом сезоне - игроки его любят».

 «Красные» занимают седьмое место в таблице Премьер-лиги, но все еще способны занять четвертое место и обеспечить квалификацию в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Сенегалец сейчас выступает за «Баварию», перейдя туда прошлым летом за 30 миллионов фунтов стерлингов.

«Когда я решил покинуть «Ливерпуль», я хотел перейти только в «Баварию», в Бундеслигу, — продолжил Садио.

Я знаком с этой лигой еще со времен «Зальцбурга» , тогда я смотрел не АПЛ, а Бундеслигу. Уже тогда «Бавария» была для меня очень привлекательной командой».

1 комментарий

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Bayern_Norway
Клопп гений.Согласен с Мане
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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