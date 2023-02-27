Бывший нападающий «красных» верит в Юргена.

«Ливерпуль» вернется, - сказал Садио Мане в интервью Bild - Я убежден, что они преодолеют эту ситуацию».

«У них было много травм и тяжелых испытаний, но Юрген Клопп, безусловно, правильный тренер для этой команды. Он снова приведет «Ливерпуль» в порядок уже в этом сезоне - игроки его любят».

«Красные» занимают седьмое место в таблице Премьер-лиги, но все еще способны занять четвертое место и обеспечить квалификацию в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Сенегалец сейчас выступает за «Баварию», перейдя туда прошлым летом за 30 миллионов фунтов стерлингов.

«Когда я решил покинуть «Ливерпуль», я хотел перейти только в «Баварию», в Бундеслигу, — продолжил Садио.

Я знаком с этой лигой еще со времен «Зальцбурга» , тогда я смотрел не АПЛ, а Бундеслигу. Уже тогда «Бавария» была для меня очень привлекательной командой».