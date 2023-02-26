«Ван Дейк убирает руки за спину и сгибает колени, как конькобежец», - отметил Руд Гуллит, говоря о центральном защитнике «Ливерпуля» после матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:5).

«Его тело наклоняется вперед, он как будто опускается на колени, благодаря убранным за спину рукам ему удается избежать игры рукой при ударе».

«Для меня это слишком просто – выглядит неуклюже».

Голландец проводит не самый выдающийся свой сезон в «Ливерпуле», ему непросто и в обороне, и в атаке.

«Мне нечего сказать на это. Я высоко установил планку, люди хотят, чтобы я ее придерживался, я пытаюсь», - цитирует Вирджила The Mirror.

«Вернуться после такой травмы, а потом пропустить шесть недель – это непросто, потом я сыграл три матча по 90 минут и горжусь этим, я много для этого работал».