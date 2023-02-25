«Посмотрите на ситуацию Юргена». Грэм Поттер неожиданно вспомнил про тренера «Ливерпуля»
Первый сезон в «Челси» для Грэма Поттера скалывается непросто, его команда ближе к зоне вылета из АПЛ, чем к топ-4.
В прошедшие выходные «Челси» снова потерпел поражение, а Поттер почему-то решил сравнить себя с Юргеном Клоппом, заявив, что все болельщики хотят его отставки.
«Посмотрите на ситуацию Юргена – у команды нет результатов и тут вдруг все болельщики хотят его отставки – такова природа футбола».
«Очевидно, что я сделал недостаточно для «Челси», чтобы в меня слепо верили, я это понимаю».
«Ливерпуль» всего на 5 очков опережает «Челси», то большинство болельщиков верят в Клоппа, хотят, чтобы он продолжал работу и перестроил команду летом.
У людей просто отсутствует стратегическое мышление. Некоторые хотят заменить Клоппа на Алонсо, который еще прям совсем ничего не показал.
Еще моя претензия к таким болельщикам, что Клоппу предъявляют, что он не обновляет полузащиту и защиту. Вы это лично знаете? Клоппу предоставляют список из полузащитников, а он такой: нет, покупайте мне только нападающих! Наиболее вероятно, что не могут договориться с теми, кого Клопп хочет и кто соответствует уровню клуба, а кого попало брать не хотят. Кого попало срочно купить, яркий пример – Артур. Такие претензии явно к другой структуре клуба.
Система Клоппа и так эти годы выжимала максимум из этих средних или выше среднего игроков. Условный Хендерсон максимум бы играл в Соттоне, но дядя Юра и ему нашел место.