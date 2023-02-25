Первый сезон в «Челси» для Грэма Поттера скалывается непросто, его команда ближе к зоне вылета из АПЛ, чем к топ-4.

В прошедшие выходные «Челси» снова потерпел поражение, а Поттер почему-то решил сравнить себя с Юргеном Клоппом, заявив, что все болельщики хотят его отставки.

«Посмотрите на ситуацию Юргена – у команды нет результатов и тут вдруг все болельщики хотят его отставки – такова природа футбола».

«Очевидно, что я сделал недостаточно для «Челси», чтобы в меня слепо верили, я это понимаю».

«Ливерпуль» всего на 5 очков опережает «Челси», то большинство болельщиков верят в Клоппа, хотят, чтобы он продолжал работу и перестроил команду летом.