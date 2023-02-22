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ТОП-5 тренеров, которые могли бы стать идеальной заменой Юргену Клоппу в «Ливерпуле»

Юрген Клопп Юрген Клопп
Ливерпуль Ливерпуль
Клубы Клубы
Томас Тухель Томас Тухель
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Челси Челси
Тоттенхэм Тоттенхэм
Реал Мадрид Реал Мадрид
Пеп Лейндерс
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Барселона Барселона
Луис Энрике Луис Энрике
Футбол Футбол

Отставка все реальнее.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп находится под огромным давлением после того, как «красные» проиграли «Реалу» со счетом 2:5 на «Энфилде» в первом матче плей-фф Лиги чемпионов УЕФА.

«Ливерпуль» переживает свой худший сезон за последнее время, и сказать, что команда сейчас находится в затруднительном положении, было бы преуменьшением проблемы. Подопечные Клоппа вылетели из Кубка Англии и Кубка Лиги и в настоящее время отстают от первой четверки в таблице Премьер-лиги на семь очков.

Квалификация в Лигу чемпионов в сезоне 2023-24 выглядит маловероятной. Позорное поражение от «Реала» во вторник оказало на них еще большее давление.

Согласно многочисленным сообщениям, руководство клуба обсуждает позицию тренера и все-таки рассматривает возможность расставания с Клоппом. Вот 5 лучших кандидатов ему на замену.

#5 Пеп Лейндерс

«Челси» — «Ливерпуль» — финал Кубка лиги

Пеп Лейндерс уже четыре года является помощником Клоппа. Если ему представится возможность выбрать своего преемника, немецкий тренер, скорее всего, выберет Лейндерса.

У Лейндерса не так много опыта, если говорить о позиции главного тренера. Единственное, чем он может похвастаться, это руководство клубом «НЕК» во втором дивизионе Нидерландов в течение пяти месяцев в 2018 году.

Лейндерс высоко ценится за свои тактические знания и способность развивать молодых игроков, и считается одним из самых ярких молодых менеджеров в европейском футболе. Голландский тренер даже опубликовал книгу под названием «Интенсивность» в августе 2022 года и является сторонником системы контрпрессинга.

Таким образом, его философия и тактика не будут сильно отличаться от философии Клоппа, и переход может оказаться довольно гладким.

#4 Зинедин Зидан

Тренировка «Реала» и пресс-конференция

Ранее в этом месяце Зинедин Зидан заявил о своем желании вернуться к тренерской работе. На мероприятии по запуску автомобиля Alpine F1 он сказал:

«Я знаю, что хочу снова тренировать, может быть, у меня будет время до июня, но все может пойти очень быстро, возобновить тренерскую работу остается моим желанием».

Тренерский стиль Зидана сравнивают с его игровым стилем, который характеризуется грацией, изяществом и техническими способностями. Его хвалили за способность прививать эти качества своей команде, создавая стиль игры - одновременно захватывающий и эффективный.

Успех Зидана как тренера сделал его одним из самых уважаемых и востребованных менеджеров в мировом футболе, и его влияние на недавний успех «Реала» неоспоримо. Сможет ли Зидан заменить Клоппа в «Ливерпуле»? Безусловно.

# 3 Маурисио Почеттино

"Реал" - "Пари Сен-Жермен": второй матч 1/8 финала - Лига чемпионов УЕФА

Маурисио Почеттино - аргентинский тренер, наиболее известный своей успешной работой «Тоттенхэм Хотспур» в период с 2014 по 2019 год. За это время он привел «шпор» к четырем подряд финишам в четверке лучших в английской Премьер-лиге, а также вывел их в первый финал Лиги чемпионов в истории клуба.

Успех Почеттино в «Тоттенхэме» был основан на его тактической грамотности, поскольку он реализовал стиль игры с высоким прессингом, основанном на владении мячом, его футбол был сосредоточен на быстрых переходах из обороны в атаку и динамичных перемещениях игроков.

Его акцент на развитии молодежи и сплоченности команды также сыграл ключевую роль в его успехе, поскольку он смог извлечь лучшее из своей команды и создать конкурентоспособный коллектив при относительно ограниченном бюджете.

Он также выиграл титул Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен» в сезоне 2021/22, но ему пришлось расстаться с клубом из-за неудачной кампании в Лиге чемпионов. Почеттино может отлично подойти «Ливерпулю».

#2 Луис Энрике

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Луис Энрике начал свой путь в качестве главного тренера «Барселоны Б» в 2008 году и руководил ею в течение трех лет.

Впоследствии он ненадолго поработал в «Роме» и «Сельте», прежде чем в 2014 году возглавил взрослую команду «Барселоны». В свой первый же сезон в качестве менеджера «Барселоны» он выиграл континентальный требл.

Он также вывел сборную Испании в плей-офф чемпионата мира 2018 года, а также в финал Лиги наций УЕФА в 2021 году.

Успех Энрике как тренера основан на его тактической гибкости, поскольку он известен тем, что адаптирует свои стратегии к сильным и слабым сторонам своих противников.

Испанский тренер также известен своим акцентом на футболе, основанном на владении мячом, и прессинге, а его команды часто хвалят за их атакующее чутье и способность контролировать игру. Энрике недавно покинул пост главного тренера сборной Испании после неудачного выступления на чемпионате мира по футболу 2022 года.

У «Ливерпуля» может возникнуть соблазн рассматривать Энрике как замену Клоппу, поскольку в настоящее время он является одним из лучших тренеров без работы.

#1 Томас Тухель

Сможет ли Томас Тухель заменить Клоппа в «Ливерпуле»?

«Челси», должно быть, сожалеет о своем решении уволить Томаса Тухеля после разочаровывающей серии результатов в начале сезона. С тех пор дела шли все хуже и хуже, и, несмотря на их щедрые инвестиции на трансферном рынке, результаты стали только хуже

Тухель начал свою тренерскую карьеру в «Аугсбурге» в 2007 году и с тех пор руководил рядом ведущих европейских клубов, включая «Майнц 05», «Боруссию Дортмунд», «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

Тухель имеет репутацию тренера-аналитика, который тщательно подходит к подготовке и всегда ищет способы улучшить результаты своей команды.

Его команды известны своим сильным прессингом, быстрыми переходами и плавным атакующим футболом с упором на контроль мяча и создание моментов за счет грамотного движения и паса. Немецкий тренер может стать идеальной заменой своему соотечественнику Клоппу в «Ливерпуле».

10 комментариев

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al
Семака забыли.
просто от балды вспомнили всех свободных, и написали, что они подходят Ливерпулю.
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Бондарев Олег
Ответ Никитос Рудых
Такова доля тренера. Чуть небольшой провал, затык, проблема и тебе ищут замену. Если ты не Грэм Поттер, конечно))
Уж точно у Грэма Поттера запас прочности меньше, чем у Клоппа. Спасает только волшебная палочка! :)))
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Ummash
Хороший вариант
Гомер 1 Зидан
Номер 2 Тухель и все номер 3 нет
Хуже будет
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Никитос Рудых
Ответ Бондарев Олег
Какая отставка? Таблетки примите, пожалуйста, и не выдумывайте)))
Такова доля тренера. Чуть небольшой провал, затык, проблема и тебе ищут замену. Если ты не Грэм Поттер, конечно))
0
0
0
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Mega-Torres
По сообщениям многочисленных источников??? Это каких, кроме ваших выдумок?
0
0
0
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liv6
Ливерпулю не нужен новый тренер. Нужны новые игроки (особенно в центр поля)
+1
-1
0
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Karpikoff
Ответ Стэн Смит
Про Зидана такой бред, что дальше уже настроения читать нет. Зидан явно нацелен на другие страны и обстоятельства.
Прийти на готовенькое?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бондарев Олег
Какая отставка? Таблетки примите, пожалуйста, и не выдумывайте)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Стэн Смит
Про Зидана такой бред, что дальше уже настроения читать нет. Зидан явно нацелен на другие страны и обстоятельства.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VuNePonimaete
Надеюсь Зидан не уйдет в псж и выберет либо Юве, либо как раз Ливерпуль. Думаю он смог бы и тут и там порядок навести
0
-1
-1
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