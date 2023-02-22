ТОП-5 тренеров, которые могли бы стать идеальной заменой Юргену Клоппу в «Ливерпуле»

Отставка все реальнее.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп находится под огромным давлением после того, как «красные» проиграли «Реалу» со счетом 2:5 на «Энфилде» в первом матче плей-фф Лиги чемпионов УЕФА.

«Ливерпуль» переживает свой худший сезон за последнее время, и сказать, что команда сейчас находится в затруднительном положении, было бы преуменьшением проблемы. Подопечные Клоппа вылетели из Кубка Англии и Кубка Лиги и в настоящее время отстают от первой четверки в таблице Премьер-лиги на семь очков.

Квалификация в Лигу чемпионов в сезоне 2023-24 выглядит маловероятной. Позорное поражение от «Реала» во вторник оказало на них еще большее давление.

Согласно многочисленным сообщениям, руководство клуба обсуждает позицию тренера и все-таки рассматривает возможность расставания с Клоппом. Вот 5 лучших кандидатов ему на замену.

#5 Пеп Лейндерс

Пеп Лейндерс уже четыре года является помощником Клоппа. Если ему представится возможность выбрать своего преемника, немецкий тренер, скорее всего, выберет Лейндерса.

У Лейндерса не так много опыта, если говорить о позиции главного тренера. Единственное, чем он может похвастаться, это руководство клубом «НЕК» во втором дивизионе Нидерландов в течение пяти месяцев в 2018 году.

Лейндерс высоко ценится за свои тактические знания и способность развивать молодых игроков, и считается одним из самых ярких молодых менеджеров в европейском футболе. Голландский тренер даже опубликовал книгу под названием «Интенсивность» в августе 2022 года и является сторонником системы контрпрессинга.

Таким образом, его философия и тактика не будут сильно отличаться от философии Клоппа, и переход может оказаться довольно гладким.

#4 Зинедин Зидан

Ранее в этом месяце Зинедин Зидан заявил о своем желании вернуться к тренерской работе. На мероприятии по запуску автомобиля Alpine F1 он сказал:

«Я знаю, что хочу снова тренировать, может быть, у меня будет время до июня, но все может пойти очень быстро, возобновить тренерскую работу остается моим желанием».

Тренерский стиль Зидана сравнивают с его игровым стилем, который характеризуется грацией, изяществом и техническими способностями. Его хвалили за способность прививать эти качества своей команде, создавая стиль игры - одновременно захватывающий и эффективный.

Успех Зидана как тренера сделал его одним из самых уважаемых и востребованных менеджеров в мировом футболе, и его влияние на недавний успех «Реала» неоспоримо. Сможет ли Зидан заменить Клоппа в «Ливерпуле»? Безусловно.

# 3 Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино - аргентинский тренер, наиболее известный своей успешной работой «Тоттенхэм Хотспур» в период с 2014 по 2019 год. За это время он привел «шпор» к четырем подряд финишам в четверке лучших в английской Премьер-лиге, а также вывел их в первый финал Лиги чемпионов в истории клуба.

Успех Почеттино в «Тоттенхэме» был основан на его тактической грамотности, поскольку он реализовал стиль игры с высоким прессингом, основанном на владении мячом, его футбол был сосредоточен на быстрых переходах из обороны в атаку и динамичных перемещениях игроков.

Его акцент на развитии молодежи и сплоченности команды также сыграл ключевую роль в его успехе, поскольку он смог извлечь лучшее из своей команды и создать конкурентоспособный коллектив при относительно ограниченном бюджете.

Он также выиграл титул Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен» в сезоне 2021/22, но ему пришлось расстаться с клубом из-за неудачной кампании в Лиге чемпионов. Почеттино может отлично подойти «Ливерпулю».

#2 Луис Энрике

Луис Энрике начал свой путь в качестве главного тренера «Барселоны Б» в 2008 году и руководил ею в течение трех лет.

Впоследствии он ненадолго поработал в «Роме» и «Сельте», прежде чем в 2014 году возглавил взрослую команду «Барселоны». В свой первый же сезон в качестве менеджера «Барселоны» он выиграл континентальный требл.

Он также вывел сборную Испании в плей-офф чемпионата мира 2018 года, а также в финал Лиги наций УЕФА в 2021 году.

Успех Энрике как тренера основан на его тактической гибкости, поскольку он известен тем, что адаптирует свои стратегии к сильным и слабым сторонам своих противников.

Испанский тренер также известен своим акцентом на футболе, основанном на владении мячом, и прессинге, а его команды часто хвалят за их атакующее чутье и способность контролировать игру. Энрике недавно покинул пост главного тренера сборной Испании после неудачного выступления на чемпионате мира по футболу 2022 года.

У «Ливерпуля» может возникнуть соблазн рассматривать Энрике как замену Клоппу, поскольку в настоящее время он является одним из лучших тренеров без работы.

#1 Томас Тухель

«Челси», должно быть, сожалеет о своем решении уволить Томаса Тухеля после разочаровывающей серии результатов в начале сезона. С тех пор дела шли все хуже и хуже, и, несмотря на их щедрые инвестиции на трансферном рынке, результаты стали только хуже

Тухель начал свою тренерскую карьеру в «Аугсбурге» в 2007 году и с тех пор руководил рядом ведущих европейских клубов, включая «Майнц 05», «Боруссию Дортмунд», «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

Тухель имеет репутацию тренера-аналитика, который тщательно подходит к подготовке и всегда ищет способы улучшить результаты своей команды.

Его команды известны своим сильным прессингом, быстрыми переходами и плавным атакующим футболом с упором на контроль мяча и создание моментов за счет грамотного движения и паса. Немецкий тренер может стать идеальной заменой своему соотечественнику Клоппу в «Ливерпуле».