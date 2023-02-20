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Байчетич – в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Реалом». Стефан установит новый рекорд «красных»

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На «Энфилд» приехал «Реал», чтобы сыграть первый матч команд в плей-офф ЛЧ.

В стартовом составе «Ливерпуля» выйдет Стефан Байчетич. Юноша станет самым молодым игроком «красных», когда-либо выходившем в стартовом составе команды на матч Лиги чемпионов.

Это достижение Байчетич установит в возрасте 18 лет и 122 дней.

Серб постепенно становится основным игроком команды Клоппа. Юноша принял участие в 21-м матче «красных», он забил один гол и отдал один ассист.

Как думаете, справится ли Стефан с натиском Вальверде и Модрича?

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