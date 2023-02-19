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«Если так действовать против Бензема и Винисиуса, то они вам забьют». Рафа Бенитес дает советы «Ливерпулю» перед матчем ЛЧ

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Говоря об угрозах, исходящих от «Мадрида», Рафа Бенитес дал «Ливерпулю» совет, как действовать в обороне в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У «Мадрида» есть Бензема, он умеет перемещаться между линиями, кроме того, Винисиус – настоящая угроза. Если «сливочные» смогу выйти из-под прессинга, то будут очень опасны», - сказал Бенитес Sky Sports

Анализируя оборону «красных» в матче с «Ньюкаслом», Бенитес добавил:

«Трент ничего не делает, когда мяч на другом фланге. Он должен быть больше внутри, прикрывать товарищей, потому что иначе получается игра один на один, а если так действовать против Бензема и Винисиуса, то они вам забьют».

«Ливерпуль» подходит к матчу в хорошей форме, одержав убедительную победу в двух последних играх. Команда Юргена Клоппа будет стремиться взять реванш у «Реала» после поражения в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

1 комментарий

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Tima Tima
Интересное противостояние, скорее всего как обычно Хэндо и Фабиньо будут активно присматривать за флангом Арнольда, Так же молодой байчетич должен не провалиться против маэстро модрича, ну и Нуньез должен помогать Робертсону против Вальверде,
Победа Ливерпуля, либо ничья
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