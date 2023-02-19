😱 «В стиле Бускетса». Шедевральный разворот Байчетича привел в восторг фаната «Ливерпуля»

Это талант.

Коди Гакпо и Мо Салах отметились в протоколе второго гола «Ливерпуля» в ворота Ньюкасла, но был и еще один герой.

В голевой атаке поучаствовал почти каждый футболист мерсисайдцев - все началось с передачи Алиссона на ван Дейка.

Далее Вирджил передал мяч Байчетичу, который сразу же оказался под прессингом, но великолепно справился, уклонившись от оппонента и убежав от него с мячом.

Это выглядит очень просто, но от этого не менее впечатляюще.

«Этот разворот Байчетича - все, что я люблю в нем. В стиле Бускетса, так легко и грамотно использовано свободное пространство», - написал известный фанат «Ливерпуля» Генри Джексон в Твиттере.