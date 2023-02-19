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😱 «В стиле Бускетса». Шедевральный разворот Байчетича привел в восторг фаната «Ливерпуля»

Коди Гакпо Коди Гакпо
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Это талант.

Коди Гакпо и Мо Салах отметились в протоколе второго гола «Ливерпуля» в ворота Ньюкасла, но был и еще один герой.

В голевой атаке поучаствовал почти каждый футболист мерсисайдцев - все началось с передачи Алиссона на ван Дейка.

Далее Вирджил передал мяч Байчетичу, который сразу же оказался под прессингом, но великолепно справился, уклонившись от оппонента и убежав от него с мячом.

Это выглядит очень просто, но от этого не менее впечатляюще.

«Этот разворот Байчетича - все, что я люблю в нем. В стиле Бускетса, так легко и грамотно использовано свободное пространство», - написал известный фанат «Ливерпуля» Генри Джексон в Твиттере.

2 комментария

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Ненавидящий2.0
Скорее в стиле Вейналдума, который того же Бускетса в дураках оставил своим разворотом, насколько помню там Веня двоих сразу развернул на носовом платке
+1
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+1
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Артём Толоконников
Наконец то Ливерпуль выиграл 👍
0
0
0
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