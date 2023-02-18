Лучший − Трент, худший − Байчетич. Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Ньюкасла»

В первом тайме сняли все вопросы о победителе.

После поражений от «Брайтона» и «Вулверхэмптона» «Ливерпуль» Клоппа одержал две победы подряд, причем самое главное − на ноль. Сегодня «красные» еще в первом тайме забили два быстрых гола, а когда у «Ньюкасла» за фол последней надежды удалили вратаря Ника Поупа, за результат игры переживать почти не приходилось.

«Ньюкасл», в отличии от «Ливерпуля», идет в зоне Лиги чемпионов. Эдди Хау сколотил крепкую банду, которая за 23 тура пропустила всего 15 голов − меньше всех в лиге. Сегодня «сороки» получили два из этих пятнадцати голов.

После чемпионата мира Дарвин Нуньес нанес в АПЛ по воротам соперников 28 ударов. Забил только на 28-й.

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Лучший игрок матча − Трент Александер-Арнолд. Был очень активен сегодня, отдал отличный голевой пас на гол Дарвина Нуньеса, прессинговал Дубравку и создал несколько опасных моментов для своей команды.

Худший игрок матча − Стефан Байчетич. Провел на поле чуть меньше часа и практически ничем не запомнился.

Оценки от Sofascore

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