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Хосе Энрике назвал игрока, которого «Ливерпуль» должен был подписать вместо Гакпо

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В зимнее трансферное окно к «Ливерпулю» присоединился Коди Гакпо. «Красные» потратили на талантливого полузащитника 37 млн фунтов без учета бонусов. Голландец забил свой первый гол за «Ливерпуль» лишь в седьмом матче.

Liverpool atmet auf: Derbysieg dank Salah und Gakpo - Fußball - derStandard.de › Sport

Экс-защитник «красных», Хосе Энрике, считает, что команде Клоппа вместо Гакпо стоило подписать Леандро Троссарда:

«Коди Гакпо выглядел намного лучше в матче против «Эвертона», примерив на себя роль ложной девятки. Но кто займет эту позицию, когда в строй вернутся Диогу Жота и Луис Диас? У команды будет примерно три варианта на эти атакующие позиции – это серьезная задачка для тренера. При этом я сомневаюсь, что Гакпо станет игроком мирового класса. Он хороший футболист, но клуб потратил на него слишком много денег. Я думаю, он выстрелил в удачный момент, но время расставит все по местам. Лично я считаю, что Леандро Троссард был лучшим вариантом для «Ливерпуля», хоть он и старше. «Арсеналу» также очень повезло с подписанием столь опытного игрока, как Жоржиньо».

Троссард перебрался из «Брайтона» в «Арсенал» за 24 млн евро. Бельгиец уже успел отличиться за новый клуб – Леандро забил в матче против «Брентфорда».

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