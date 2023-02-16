«Он один из лучших в истории». Эдди Хау сделал комплимент Клоппу

В 24-м туре АПЛ «Ливерпуль» отправится в гости к «Ньюкаслу», который расположился на четвертой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги.

В преддверии матча главный тренер хозяев поля Эдди Хау сказал пару слов о Юргене Клоппе и о проблемах «Ливерпуля»:

«Такова жизнь тренера. У людей вообще очень короткая память. То, что он сделал, невероятно. То, как его команда играла на протяжении длительного времени, не имеет себе равных. На мой взгляд, Клопп – один из самых лучших тренеров в истории Премьер-лиги. У всех команд бывают неудачные периоды, такова реальность работы тренером. Если ты не можешь пережить неудачи, то, вероятно, эта работа не для тебя».

Под руководством Хау «Ньюкасл» потерпел только одно поражение в Премьер-лиге в этом сезоне. 31 августа подопечные Эдди проиграли «Ливерпулю» на «Энфилде» в пятом туре английского первенства.