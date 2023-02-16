Ван дер Варт назвал причину, по которой у Гакпо не все получается в «Ливерпуле». Ее зовут Юрген Клопп

Довольно странная претензия от бывшего футболиста.

Бывший хавбек сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт, что в неудачном старте Коди Гакпо в «Ливерпуле» виноват главный тренер клуба Юрген Клопп.

В беседе с Ladbrokes Fanzone Ван дер Ваарт сказал следующее: «Самым большим сюрпризом для меня стало не то, что «Ливерпуль» купил Коди Гакпо в прошлом месяце. Послушайте, если в вашем активе будет проведенный на таком уровне турнир, который он отыграл в Катаре, то вы привлечете интерес со стороны топ-клубов.

Как по мне, они подписали игрока, который всю свою карьеру играл на позиции левого вингера, а в сборной был десятым номером, вторым форвардом. Теперь же вы его ставите нападающим? Он не нападающий!

Коди нужно пространство для игры, ему нужно бегать с мячом, вот где он наиболее опасен. Это самая большая проблема, с которой он столкнулся в «Ливерпуле». Почему они играют с ним на позиции девятки? Он левый вингер, который может совершать врывания и создавать опасность».

На самом же деле Гакпо часто использовали слева и возникают вопросы, чем же смотрит матчи нидерландский эксперт.

После семи матчей за «Ливерпуль» в активе Гакпо всего один гол, но какой − в мерсисайдском дерби! Надеемся, что он продолжит радовать болельщиков.