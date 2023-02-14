«Может стать ключевым игроком клуба». Бывший игрок «Ливерпуля» комплиментарно оценил игру Байчетича

Молодой игрок стал стабильным игроком старта.

Бывший хавбек «Ливерпуля» Патрик Бергер во время интервью SportsBettingCanada похвалил молодого игрока «красных» Стефана Байчетича:

«Я был в восторге от победы в мерсисайдском дерби. Было похоже на тот «Ливерпуль», который мы знаем. С самого начала сезона клуб борется с травмами. Возвращение Жоты и Диаса станет большим облегчением. Теперь у Клоппа есть Стефан Байчетич, который выглядит потрясающе.

Ему всего 18 лет. В тот вечер он играл так, будто бы у него в ногах весь опыт мира. Он был уверен в себе и отлично владел мячом. Был хорош тактически, давал хорошие передачи. Если продолжит усердно работать, я не вижу причин, по которым Стефан не станет одним из ключевых игроков «Ливерпуля». Джеррард тоже добился успеха в восемнадцать. Судя по его игре, у него будет возможность играть за клуб долгое время».

Стефан Байчетич действительно стал откровением этого сезона. Благодаря многочисленным травмами молодой игрок получил игровую практику и заслуженно занимает место на поле.