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⚡️ Наби Кейта летом покинет «Ливерпуль». Переговоры о продлении контракта не ведутся

Наби Кейта Наби Кейта
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Не получилось.

По информации Нила Джонса из Goal.com, ожидается, что Наби Кейта летом покинет «Ливерпуль».

Маловероятно, что Кейта продлит контракт с клубом, который истекает уже летом.

Naby Keita set for summer departure (reliability: 4 stars)

Первоначальные переговоры о продлении контракта состоялись еще в прошлом году, но с тех пор больше никакой информации не было.

Ожидалось, что 28-летний гвинеец, на которого Клопп очень рассчитывал, поможет команде вернуться на вершину, но его переезд за 52 миллиона фунтов стерлингов не оправдал ожиданий.

3 комментария

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Vadiay
Тьяго с собой пусть заберёт. Хоть в лазаре очередном скучно не будет.
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А.В. Бубнов
Выбор стоял, Кейта или Юрген что-ли? Спичку тянули))
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Курбан Магомедов
Лучшая новость в этом году
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