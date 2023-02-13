⚡️ Наби Кейта летом покинет «Ливерпуль». Переговоры о продлении контракта не ведутся

Не получилось.

По информации Нила Джонса из Goal.com, ожидается, что Наби Кейта летом покинет «Ливерпуль».

Маловероятно, что Кейта продлит контракт с клубом, который истекает уже летом.

Первоначальные переговоры о продлении контракта состоялись еще в прошлом году, но с тех пор больше никакой информации не было.

Ожидалось, что 28-летний гвинеец, на которого Клопп очень рассчитывал, поможет команде вернуться на вершину, но его переезд за 52 миллиона фунтов стерлингов не оправдал ожиданий.