«Ливерпуль» назначил цену на Матипа

По сообщениям многочисленных источников, будущее Жоэля Матипа в «Ливерпуле» под вопросом. Его контракт с клубом истекает через 18 месяцев, и «красные» хотят успеть заработать на продаже футболиста.

Football Insider сообщает, что «Ливерпуль» оценил 31-летнего Матипа в 15 млн фунтов.

Центральный защитник присоединился к английскому клубу в 2016 году, как свободный агент и помог «красным» выиграть множество трофеев.

В последнее время футболиста преследуют травмы – это одна из причин, по которой «Ливерпуль» не хочет продлевать с ним соглашение.