Снова в деле. Аж 4 игрока «Ливерпуля» вернулись к тренировкам с основной командой

Ну наконец-то!

В среду стало известно, что Диогу Жота возвращается к тренировкам основной команды после того, как он выбыл из-за травмы с середины октября.

И вот сегодня «Ливерпуль» опубликовал фотографии с тренировки, где засветился португальский полузащитник, присоединившийся к своим товарищам по команде на базе в Керкби.

Кроме того, к тренировкам вернулись Вирджил ван Дейк и Роберто Фирмино.

Даже забытый Артур Мело присоединился к команде.

Пока неясно, будут ли все эти игроки готовы сразиться с «Эвертоном» в понедельник. Юрген Клопп должен внести ясность на следующей пресс-конференции.

Однако радостно видеть, как травмированные игроки возвращаются в строй.