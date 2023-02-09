LFC 2020
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Снова в деле. Аж 4 игрока «Ливерпуля» вернулись к тренировкам с основной командой

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Диогу Жота Диогу Жота
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Ну наконец-то!

В среду стало известно, что Диогу Жота возвращается к тренировкам основной команды после того, как он выбыл из-за травмы с середины октября.

И вот сегодня «Ливерпуль» опубликовал фотографии с тренировки, где засветился португальский полузащитник, присоединившийся к своим товарищам по команде на базе в Керкби.

Кроме того, к тренировкам вернулись Вирджил ван Дейк и Роберто Фирмино.

Даже забытый Артур Мело присоединился к команде.

Пока неясно, будут ли все эти игроки готовы сразиться с «Эвертоном» в понедельник. Юрген Клопп должен внести ясность на следующей пресс-конференции.

Однако радостно видеть, как травмированные игроки возвращаются в строй.

4 комментария

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Тимур Жалолдинов
Почему в понедельник? Игра разве не в субботу?
0
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alim_liver_kz
ВВД, Жоту и Фирму оставить на матч с Среалом. Пусть набирают форму
+2
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+2
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Андрей БелаРУС
Жота - это хорошо, но очень сегодня не хватает Диаса !
+2
0
+2
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Деликатный
Не верю своим глазам 👏👍
+3
0
+3
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