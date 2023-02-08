Клопп хочет, чтобы Кейта остался в «Ливерпуле». Однако полузащитник несчастлив в клубе

На это есть две причины.

Слухи об уходи Наби Кейты не утихают, и на это есть причины, ведь он полузащитник почти не играет в этом сезоне, и большинство времени проводит в лазарете.

Однако, по словам Грэма Бейли, специалиста по трансферам из издания 90min, Юрген Клопп хочет сохранить Наби Кейту в «Ливерпуле», об этом журналист сообщил в разговоре с TalkSport.

«Юрген Клопп любит его как игрока, всегда любил, и в идеале, как мне сказали, он хотел бы, чтобы он остался. Действительно, в 27 лет он, возможно, достигнет своего пика или, по крайней мере, должен быть».

Но сам Кейта недоволен «Ливерпулем» и уже сказал клубу, что размышляет о будущих перспективах после того, как он перестал быть игроком стартового состава. Еще одна причина, по которой игрок недоволен клубом, заключается в том, что ему не предложили новый контракт после окончания прошлого сезона.

Согласно сообщениям разных медиа, «Тоттенхэм», «Лион», «Монако», «Интер», «Милан» и «РБ Лейпциг» следят за полузащитником и могут подписать его, если летом он станет свободным агентом.

Неужели Клопп будет пытаться его удержать?